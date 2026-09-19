Nemzeti Sportrádió

Dzsudzsák kérdő tekintete, Vasas-gólöröm az oldalvonalnál – galéria

R. P.R. P.
2026.09.19. 22:54
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Fotó: Kovács Péter
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NB I Vasas DVSC galéria
Mint arról beszámoltunk, a labdarúgó NB I 8. fordulójában a Vasas 4–2-re legyőzte a DVSC-t Debrecenben. Nézze meg a mérkőzésről készült legjobb képeinket!

 

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fotó 2026.09.19.

Dzsudzsák kérdő tekintete, Vasas-gólöröm az oldalvonalnál – ilyen volt a DVSC és a Vasas bajnokija (Fotók: Kovács Péter)

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Tíz perc alatt két gólt kapott a Vasas Debrecenben, mégis három ponttal távozott onnan

A hajdúságiak két meg nem adott gólig is eljutottak – a vendégek a 61. percben egyenlítettek, majd a ráadásban kétszer is betaláltak.

 

NB I Vasas DVSC galéria
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