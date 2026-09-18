Nemzeti Sportrádió

A Monza otthon tartotta a három pontot a Sassuolo ellen

R. P.R. P.
2026.09.18. 22:53
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Gustavo Varela (Fotó: Getty Images)
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Sassuolo Serie A Monza
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 5. fordulójában a Monza 2–1-re legyőzte a Sassuolót.

Gustavo Varela szerezte a hazaiak mindkét gólját.

OLASZ SERIE A
5. FORDULÓ
Monza–Sassuolo 2–1 (Varela 51., 63. – a másodikat 11-esből, ill. Adzics 88.)
Szombat
15.00: Bologna–Torino
15.00: Udinese–Cagliari
18.00: Roma–Internazionale (Tv: Match4)
20.45: Venezia–Lazio (Tv: Arena4)
Vasárnap
12.30: Fiorentina–Napoli
15.00: Frosinone–Como
15.00: Parma–Genoa
18.00: Juventus–Atalanta (Tv: Match4)
20.45: Milan–Lecce (Tv: Match4)

 

 

Sassuolo Serie A Monza
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