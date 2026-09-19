Serie A: az ittasan balesetet okozó Daniel Maldini most győztes gólt lőtt

A Milan-legenda, Paolo Malidni fia, a Cagliariban szereplő 24 éves Daniel Maldini a napokban azzal került be a hírekbe, hogy a múlt vasárnap, az első gyorstesztek eredménye alapján alapján ittasan és kábítószer hatása alatt közúti balesetet okozott. Azóta a későbbi vizsgálatok a kábítószert nem igazolták, az alkoholfogyasztást azonban igen, amiért bevonták a támadó jogosítványát, de az ügy, a pályafutására egyelőre nincs hatással, ugyanis klubja nem száműzte a keretéből, sőt az olasz válogatott bő keretébe is bekerült.

Maldini pedig a pályán tartja jó formáját, az idényben egymás után a harmadik meccsén szerzett gólt szombaton – öt meccsen három gólnál tart –, az ő találatával nyert a Cagliari 1–0-ra az Udinese vendégeként. Az 54. percben az Udinesében szereplő Lennon Millertől ajándékba kapott labdával lépett ki a védők között, és lőtt aztán nyolc méterről a kapuba. A Cagliari egymás után a harmadik meccsét nyerte meg a Serie A-ban, az Udinese pedig sorozatban harmadszor kapott ki a bajnokságban, a győztes gólt szerző Maldinit a meccs legjobbjának is megválasztották.

A szerdán edzőt váltó és továbbra is nyeretlen Bologna pedig 1 –1-es döntetlent játszott hazai pályán a Torinóval.

Az idényt egy döntetlennel és három vereséggel kezdő hétszeres bajnok vezetősége szerdán menesztette Domenico Tedesco vezetőedzőt, akit egyébként júniusban nevezett ki. Utódja, Raffaele Palladino szombaton mutatkozott be új csapatánál, és bár a 14. percben vezetést szerzett a Bologna, a vendégek a 77. percben szerzett góllal egyenlítettek.

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ

Udinese–Cagliari 0–1 ( Maldini, 54.)

Bologna–Torino 1–1 (Bernardeschi,14., ill. Kulenovic 77.)

KÉSŐBB

18.00: Roma–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Venezia–Lazio (Tv: Arena4)

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