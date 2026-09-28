Zöld utat adtak a hatóságok, megépülhet az AS Roma új stadionja

Az olasz sportlap beszámolója szerint a kedvező döntést a 2032-es Európa-bajnokság szervezéséért és stadionjaiért felelős kormánybiztos, Massimo Sessa olvasta fel a sajtótájékoztatón, amelyen többek között részt vett Róma polgármestere, Roberto Gualtieri, valamint az olasz sportért és ifjúságért felelős miniszter, Andrea Abodi.

Gualtieri szerint az alapozást várhatóan már 2027 márciusában megkezdik Róma Pietralata nevű negyedében, s a 2032-es kontinenstorna egyik helyszínéül szolgáló, hatvanezer fős aréna építési munkálatai (amelyek 1.37 milliárd euróba kerülnek – a szerk.) három év alatt fejeződnek majd be.

A polgármester hozzátette, hogy hamarosan ráfordulnak a Lazio új otthonára is (a római klub a jelenleg romos állapotban lévő Flaminio Stadion újjáépítését tervezi), így újabb Eb-helyszínnel kapcsolatban oszlatnák el a kételyeket. A kontinenstorna kapcsán a sportminiszter közölte, hogy a szervezők két napon belül leadják az UEFA-nak a helyszínek végleges listáját.