Nemzeti Sportrádió

A Fehérvár 16 ponttal nyert a Sopron ellen a férfi kosár NB I-ben

R. P.R. P.
2026.09.30. 20:19
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Pongó Marcell (Fotó: Kovács Péter)
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Sopron férfi kosárlabda NB I Alba Fehérvár
A férfi kosárlabda NB I 2. fordulójában az Alba Fehérvár 98–82-re legyőzte a Sopron KC-t.

A találkozó legjobbja a hazaiakat erősítő, válogatott Pongó Marcell lett 29 ponttal.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
2. forduló
Alba Fehérvár–Sopron KC 98–82 (29–14, 16–24, 29–22, 24–22)
Székesfehérvár, 1000 néző. V: Kapitány, Csabai-Kaskötő, Horváth Cs. 
ALBA: SCOTT 6, PONGÓ MARCELL 29/21, Major 6/3, SZUBOTICS 27/9, VUJICS 13. Csere: Vojvoda 4, MELEG 11/3, Takács Martin, Filipovics 2, Párkányi. Edző: Zlatko Jovanovic
SOPRON: Ford 9/3, Meszlényi 5/3, WERTZ 23/15, Kucsera 2, PROLETA 11/3. Csere: Thomas 6, HAJDU 18/12, Ruják 8/6, Keller B. Edző: Baksa Szabolcs
Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–4. 5. p.: 16–4. 8. p.: 18–6. 12. p.: 31–19. 15. p.: 37–24. 18. p.: 41–33. 22. p.: 49–41. 25. p.: 53–48. 28. p.: 62–53. 32. p.: 77–64. 35. p.: 84–70. 38. p.: 90–77
MESTERMÉRLEG
Zlatko Jovanovic: – Ez a győzelem nagyon sokat ér, talán többet is, mint sokan gondolnák, és ezért dicséret illeti a csapatomat. Kiválóan kezdtük a mérkőzést, aztán jött egy olyan szakasz, amikor kevesebb energiával játszottunk, de erre lehet számítani. Amikor Vojvoda Dávid megsérült, természetesen megijedt a társaság, hiszen az egyik legfontosabb szereplő esett ki. Ekkor egy kicsit leültünk, de megmutatta a csapat, hogy milyen a karaktere, jól reagált erre, jól védekezett, és még több erőt vitt bele a játékba.
Baksa Szabolcs: – Valami hasonlóra készültünk, és teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést az Alba. Két nagyon gyenge periódusunk volt, az egyik rögtön a mérkőzés elején, öt perc után 16–4 állt az eredményjelzőn. Ebből még vissza tudtunk mászni 55–53-ra, ám ezt követte az Alba 14–0-s futása, és ott megroppantott bennünket.

 

 

Sopron férfi kosárlabda NB I Alba Fehérvár
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