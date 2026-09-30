Meglepően sima tatabányai vereség a férfi kézilabda Európa-liga nyitányán

Bodó Richárd rögtön az első percekben megmutatta, hogy tíz szegedi év után visszatérve, 33 esztendősen is értékes tagja tud lenni a Tatabányának. A rutinos balátlövő az első 11 percben négy góllal és egy gólpasszal jelentkezett csapata El-nyitányán. A Slovan elleni meccs első szakaszában ő volt a magyar csapat legjobbja, ám minden erőfeszítése ellenére hárommal mégis az ellenfél lépett meg.

Fotó: Kovács Péter

A szlovén együttesnek is voltak nagy nevű tagjai, elég volt a kispadra nézni, ahol Uros Zorman dirigált, a pályán a 36 éves irányító, Stas Skube volt a játékmester. A Bányász az átlövőinek a gólerős tevékenységével hamar visszajött, 8–8-nál Zormannak kellett időt kérnie. A „másodállásban” szlovén szövetségi kapitányként tevékenykedő mesternek bejött a húzása, megállt a Tatabánya támadójátéka. Az első gödörből Éles Benedek találatai segítették ki a szünetre 18–16-ra visszajövő csapatát.

Tim Cokannal nem tudott mit kezdeni Tóth Edmond legénysége, a szünet után nem sokkal már a 10. gólját dobta be a jobbszélső. Viszont Andó Arián akrobatikus védése egy kínai figura végén, pont Cokan ellen egy olyan pillanat lehetett volna, amivel 23–18-as hátrányból megindítja a hazai csapat szekerét.

Fotó: Kovács Péter

Nem így lett. Sajnos a Bányász árnyéka volt önmagának, az előző évadban az Európa-kupában ennél sokkal jobb teljesítményeket is láthattunk tőle. A Slovan pedig megmutatta, hogy a szlovén bajnokságban is mennyire komplex együttesek alkotják az élmezőnyt, miután 30–23-ra meglépett, a meccset gyakorlatilag le is fújhatták volna.

Daniel Mosindi és Papp Tamás szerencsére másképp gondolta, Cokan az utolsó másodpercekben már a 16. gólját szerezte meg. A Tatabánya 36–31-re kikapott, ezzel érzésre rögtön nagyon messzire került a továbbjutástól. Jövő hét kedden, a dán Mors-Thy Handbold ellen egy teljesen másik arcát kell mutatnia, hogy ne szálljon el teljesen.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

H-CSOPORT

MOL TATABÁNYA KC–RD LL GROSIST SLOVAN (szlovén) 31–36 (16–18)

Tatabánya, 1740 néző. V: Jorum, Kleven (norvégok).

TATABÁNYA: Székely M. – Zsitnyikov 2, Grigoras 3, Karai 3, Vajda H., Bodó 4, Damatrin 2 (2). Csere: Andó (kapus), Terjék 1, Papp T. 3, Mosindi 4, Sztraka 1, Molnár R. 1, Temesvári, Éles 5 (1), Tóth Levente 2. Edző: Tóth Edmond

LJUBLJANA: Ferlin – COKAN 16 (7), Latkovic 2, Skube 2, Zabic 3, SZAMOJLA 7, Jovivic 3. Csere: BOJIC (kapus), Mlivic 1, Knavs, Pipp, Trivkovic 1, Tajnik 1. Edző: Uros Zorman

Az eredmény alakulása. 4. perc: 2–2. 8. p.: 3–6. 13. p.: 8–8. 21. p.: 9–11. 29. p.: 14–18. 36. p.: 18–23. 42. p.: 22–25. 46. p.: 24–30. 56. p.: 29–34. Kiállítások: 12, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 7/7

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Úgy gondolom, ez a legerősebb csapat, amellyel eddig találkoztunk, és ezt előzetesen is tudtuk. Reméljük, hogy valóban ők a csoport legerősebbjei, mert rajtunk látszik, hogy időre van szükségünk a nemzetközi szint megszokásához. Gyorsan kell alkalmazkodnunk, mert sűrű a program, közben pedig szeretnénk meccseket nyerni a csoportban és továbbjutni. Remélem, a csapat minél hamarabb fel tud nőni ehhez a feladathoz.

KÉSŐBB

20.30: Peliszter (északmacedón)–La Rioja (spanyol) (Tv: Sport2)