Dupla Tízes: rossz NL-kezdés a magyar válogatottól, de milyen lesz a folytatás?

Az adás tartalmából:

– Kibeszéltük az ukránok és az északírek elleni NL-meccset is

– Marco Rossi döntései, a kérdéseink, és a helyzetet nehezítő sérültlista

– Milyen lesz a folytatás? Grúzia és Ukrajna vár ránk

A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés.

Műsorvezető: Cselőtei Márk

Vendég: Szabó László

Grafika: Szabóky Zsolt