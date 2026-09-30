Dupla Tízes: rossz NL-kezdés a magyar válogatottól, de milyen lesz a folytatás?

A magyar válogatott két legutóbbi és két soron következő mérkőzését is kibeszéltük a Dupla Tízes futballpodcast legfrissebb adásában.
Az adás tartalmából:
– Kibeszéltük az ukránok és az északírek elleni NL-meccset is
– Marco Rossi döntései, a kérdéseink, és a helyzetet nehezítő sérültlista
– Milyen lesz a folytatás? Grúzia és Ukrajna vár ránk
A Dupla Tízes a Nemzeti Sport labdarúgással foglalkozó podcastje, amelyben hétről hétre kivesézzük, mi történt a futballvilágban, legyen az hazai vagy nemzetközi történés.
Műsorvezető: Cselőtei Márk
Vendég: Szabó László
Grafika: Szabóky Zsolt
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