Egymás ellen nyitnak új fejezetet az olaszok és a belgák a Nemzetek Ligája-rajton

Péntek este Rómában Olaszország és Belgium számára is új korszak kezdődik: a Nemzetek Ligája nyitányán Roberto Mancini második olasz kapitányi időszakának első mérkőzésén a válogatott a frissen kinevezett belga szövetségi kapitány, Mark van Bommel együttesével mérkőzik meg. A Stadio Olimpicóban sorra kerülő találkozó valódi tétje nem az lesz, melyik csapat szerez három pontot az NL-ben, hanem az, melyik nagy futballnemzet tudja jobban elhitetni magával és a közönségével, hogy a csalódások után ismét van mire építenie. Mancini 2021-ben Eb-t nyert az olaszokkal, de tudja: a régi sikerekből nem lehet megélni.

„Nagyon szép pillanatokat éltünk át itt, öröm ide visszatérni – mondta az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) beszámolója szerint a 61 éves szakember. – Most előre kell nézni, és vissza kell vezetnünk a válogatottat oda, ahová való.”

Az olaszoknak különösen fontos a hit visszanyerése. A négyszeres világbajnok a legutóbbi három vb-ről egyaránt lemaradt, Gennaro Gattuso belebukott a kvalifikációs kudarcba, így Mancinit volt kénytelen visszakönyörögni az olasz szövetség, miután 2023-ban váratlanul elhagyta a squadra azzurrát a szaúdi kispadért. A covercianói edzőbázison a sajtó elé kiállított Davide Frattesi – akit az Inter erre az idényre a Laziónak adott kölcsön – meg sem próbálta véka alá rejteni, milyen mélyen érintette a márciusi kudarc.

„Akár húsz gólt is szerezhetek, a seb még mindig vérzik, és idő kell, míg begyógyul” – fogalmazott Frattesi, aki elárulta, fájdalmában egyetlen vb-meccset sem nézett meg, még a döntőt sem. A 27 éves középpályás ugyanakkor most rendszeres kezdő Gattusónál a Lazióban, az idény elején három meccsen három gólt szerzett, és elmondta, jól érzi magát a bőrében. „Most nagyon boldog vagyok, mert ismét élvezem a futballt, ami tavaly nem mindig volt így. Visszatért az az öröm, amelyet gyerekként érez az ember.”

Ez a felszabadultság az újjáalakuló olasz csapatnak is fontos eleme lehet. Roberto Mancini szerint a nyerő válogatotthoz nem elég a szervezettség és a minőség: „A győzelemhez olyan csapat kell, amely jól futballozik, élvezi a játékot, és minden alkalommal, amikor együtt van, valami fontosat akar létrehozni. Ha valaki nem élvezi a sportot, nem érhet el nagy eredményeket.”

Mark van Bommel az első mérkőzésére készül Belgium szövetségi kapitányaként (Fotó: AFP)

A kapitány nem egyetlen merev rendszerhez ragaszkodik: a 4–3–3 tűnik kiindulópontnak a La Gazzetta dello Sport szerint, de a szakember úgy fogalmazott, nyitott minden megoldásra, hiszen a keret képességeihez kell igazítani a játékot. A lap utolsó edzésinformációi alapján a hazaiak kezdőjében számos újdonság várható, főként a védelemben és a szélső posztokon: Nicolo Cambi­aghi és Daniel Maldini is jó eséllyel kezd, míg a védelemben Giovanni Di Lorenzo, Gian­luca Mancini, Diego Coppola és Riccardo Calafiori szerepelt együtt a gyakorlások során. Mancini kilenc újoncot hívott meg a keretbe, ami azt üzeni, Olaszország nem kizárólag az eredménykényszerrel, hanem a következő ciklussal is foglalkozik, és a kapitány hosszabb távon gondolkodik.

Mindez jól összecseng Frattesi szavaival, aki szerint az újonnan érkezők is sokat adhatnak a csapatnak: „A fiatalok nagy segítséget nyújthatnak. Lehet, hogy lesznek nehéz pillanatok, de amikor majd igazán nagy tétre mennek a mérkőzések, csak úgy lehetünk jók, ha előtte hibáztunk és tanultunk belőle.”

A belgák is hasonló helyzetben érkeznek Rómába. Mark van Bommel első meccsére készül szövetségi kapitányként, miután a „vörös ördögök” vb-negyeddöntős búcsújával lezárult Rudi Garcia időszaka. Különleges helyzet, hogy a szomszédos nagy rivális Hollandiából érkezett szakvezető a belga kispadra, de azért nem példa nélküli, Dick Advocaat irányította már a belga válogatottat, még ha csak öt meccs erejéig is.

A belga válogatott keretében továbbra is megtalálhatók az elmúlt évek meghatározó támadói: Romelu Lukaku, Lois Openda, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard és Dodi Lukébakio egyaránt képes meccseket eldönteni. Van Bommel dolgát ugyanakkor nehezíti, hogy Thibaut Courtois kapus saját kérésére ebben az NL-sorozatban nem kíván szerepelni, jövőre tér vissza a nemzeti csapatba.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA, 1. CSOPORT

20.45: Olaszország–Belgium, Róma (Tv: Spíler2)

20.45: Törökország–Franciaország, Izmit (Tv: Spíler1)