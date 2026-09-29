„Tartozom az olasz népnek” – Bastoni, miután megadta a törökverés alaphangját Bursában

A „squadra azzurra” első találatát az az Alessandro Bastoni jegyezte, akit a márciusi, Bosznia elleni vb-pótselejtezőn összeszedett piros lapja miatt sokan a selejtezős kudarc bűnbakjává kiáltottak ki, s az előző, Belgium elleni mérkőzésen az eltiltását töltötte.

„Elkerülhetetlen volt, hogy fejben visszatérjek a zenicai meccshez – mondta az Inter belső védője a RAI Sportnak, amelyet a Football Italia szemlézett. – A következő négy évben tartozom az olasz népnek, de amikor nehéz helyzetbe kerültem, mindig felemeltem a fejem és vállaltam a felelősség rám eső részét. Az elmúlt években padlóra kerültünk, most az a cél, hogy talpra álljunk. Csak annyit kérek, hogy türelemmel és kiegyensúlyozottan ítéljék meg ezt a csapatot, mert tele vagyunk fiatalokkal, akik tanulni szeretnének. (...) Sok múlik az emberek hozzáállásán, mivel itt Olaszországban nem könnyű úgy élni, hogy a közösségi platformokon bármit hozzávághatnak az ember fejéhez. Ezért kérek mindenkit arra, hogy ha valakit vádolni kell, akkor minket, idősebb játékosokat szidjanak, ne a fiatalokat.”

A rutinos védő hozzátette, hogy a látványos siker dacára hiba lenne túlzásokba esni a lelkesedés terén.

„Nem szállhat a fejünkbe a dicsőség. Tavaly is voltak hullámhegyeink, aztán mindenki látta, mi történt” – figyelmeztetett Bastoni.

„Egy olyan pályán játszottunk, amely az egész napos esőzések miatt csúszós volt, és számoltunk azzal is, hogy a törökök válaszolni fognak – így az olaszok régi-új szövetségi kapitánya, Roberto Mancini. – Mindenki remekül játszott. Raspadorit sérülés miatt cseréltem le. Aggódtunk amiatt, hogy a második félidőben öt perc után kidőlhet, így már a szünetben lehoztuk. Maga a csapat a kapu elé szorította a tökököket, jól bánt a labdával. Raspadori azt csinálta, amit kértünk tőle, jó meccse volt.”

Mancini később kitért a saját játékfelfogására is.

„Azt kértük a csatároktól, hogy húzzák szét a török védelmet. Sebastianót (Esposito, a Sassuolo játékosa – a szerk.) a bal szélre vezényeltem, míg Raspadorit arra kértem, hogy Pio (a fiatalabbik Esposito, az Inter csatára – a szerk.) mögött támadja a területeket, megnyitva az utat Kayodénak a jobb oldalon. Ez jól sült el, de a törökök reagáltak erre a második félidőben, így akkor már nehezebb volt a dolgunk” – mondta a rutinos tréner.

„A mérkőzés első fél óráját jobb, ha elfelejtjük. Háromnaponta játszunk meccseket, és ez olyan szintű rutint és fókuszt igényel, amellyel ez a csapat jelenleg nem rendelkezik. Két éve még az NL C-ligájában voltunk, legutóbb megnyertük a B-ligát, de most kiderült, hogy van még hova fejlődnünk. Mentálisan és fizikailag is újra kell indítanunk magunkat néhány naponta, ezt pedig nem lehet azonnal megtanulni” – mondta a törökök olasz szövetségi kapitánya, Vincenzo Montella, megjegyezve, hogy az elhibázott taktika mellett az olaszok jobb hozzáállása is benne volt a borzalmas első félidei produkcióban.

A csapatát a Nemzetek Ligája harmadik vonalából a nyári világbajnokságra kivezető tréner a lemondását követelő szurkolók rigmusait sem hagyta szó nélkül.

„Már az első gól után kifütyülték a srácokat, akik nem ezt a bánásmódot érdemelték. A meccs előtt még fantasztikus volt a hangulat. Nem számítottam ennyire ellenséges reakcióra a közönség részéről azok után, amit az elmúlt három évben elértünk” – fogalmazott Montella.