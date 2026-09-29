Célegyenesben az új San Siro tervezése, jövő nyáron kezdődhet a bontás – sajtóhír

Az olasz sportlap beszámolója szerint a jelenlegi arénát tavaly november óta birtokló AC Milan és Internazionale azt már nyilvánosságra hozta, hogy az új stadion 71 500 néző befogadására lesz alkalmas, ebből pedig tizenháromezer ún. prémium ülés lesz. A klubok az új San Siro látványterveit még nem mutatták be, de erre várhatóan október végén, ill. november elején kerülhet majd sor – a tervezéssel a londoni új Wembley Stadiont megtervező Foster+Partners, illetve Manica cégeket bízták meg, akik a szakmabeli pletyák szerint a jelenlegi aréna számos látványelemét átültetik az új létesítménybe.

A Gazzetta információi szerint az önkormányzat és a regionális hatóságok már megegyeztek arról, hogy a vonatkozó vizsgálatokat és egyéb papírmunkát 2027 nyaráig befejezik, hogy a klubidény végeztével elkezdődhessen a Patroclo néven ismert közúti alagút áthelyezése, az építkezés, illetve a jelenlegi stadion részleges bontása. A tervek szerint az új San Siro (amely a jelenlegi létesítmény szomszédságában épül majd fel) 2031-re készülne el, időben ahhoz, hogy otthont adhasson a 2032-es, olasz-török közös rendezésű Eb meccseinek.

Az olasz közigazgatási bíróság (TAR) várhatóan a következő hetekben dönthet az építkezést érintő fellebbezésekkel kapcsolatban, s a klubok bíznak benne, hogy ezzel az utolsó akadály is elhárul a beruházás elől.