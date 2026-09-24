Abszurd helyzet Olaszországban, három hónappal a választások után bukhat a futballszövetség elnöke

A 67 éves sportvezető elnökké választása ellen több ízben is fellebbeztek, mondván, a jelöltsége előtt nem volt regisztrált tagja a FIGC-nek (addig az Olasz Olimpiai Bizottság, más nevén CONI kötelékében tevékenykedett), s emiatt nem lett volna jogilag alkalmas arra, hogy induljon a szövetség elnöki posztjáért. Mindezzel sokáig senki nem foglalkozott, viszont a fordulatot az hozta, hogy az olasz sportélet egészét felügyelő CONI elnöke, Luciano Buonfiglio közölte, kénytelen lesz érvényteleníteni a júniusi választásokat.

„Az Ugo Taucer főügyész által elismert tények függvényében kijelenthető, hogy Malago nem volt a FIGC regisztrált tagja a jelölés idején. (...) Ha a FIGC el akart tekinteni ettől a feltételtől, akkor fel kellett volna készülnie erre az eshetőségre. Viszont mivel az érvényes tagság igenis feltétel a szövetségi pozíciók betöltésére, legyen az kinevezett vagy megválasztott, a FIGC a jelen állás szerint megszegte a saját szabályait” – mondta Buonfiglio.

Ennek tükrében minden esély megvan rá, hogy a CONI érvénytelenítse a júniusi elnökválasztást, és egy különleges biztost nevezzen ki a FIGC élére, aki a következő elnökválasztásig irányítaná a szervezetet. A La Repubblica már egy nevet is meglobogtatott a közvélemény előtt, az olasz lap szerint egyes élvonalbeli klubok a korábban (a néhai Silvio Berlusconi oldalán) a Milant és a Monzát irányító Adriano Gallianit szeretnék átmeneti vezetőnek.

A választások érvénytelenítését, valamint a különleges biztos személyét várhatóan a válogatott szünet után, október 6–10. között jelenti be az illetékes hatóság.