Ez már Mancini-futball volt: Olaszország „lesimázta” a törököket

A házigazda törökök a franciáktól, a vendégségbe érkező olaszok a belgáktól szenvedtek otthon vereséget az első körben, így mind Vincenzo Montella, mind Roberto Mancini gárdájának volt törlesztenivalója szurkolói felé Bursában. A kezdés az itáliaiaknak sikerült jobban: a 9. percben a Francesco Pio Esposito nagy helyzetét követő szöglet után Alessandro Bastoni elé került a labda, az Inter hátvédje pedig könyörtelenül a léc alá bombázott. A láthatóan nagyon motivált olaszoknak szűk negyedóra kellett, hogy növeljék előnyüket: Michael Kayode lövése kipattant, a labdára a Lazióban is remek formában futballozó Davide Frattesi csapott le, és közelről a kapuba passzolt. Aki azt hitte, hogy a squadra azzurra jó olasz szokás szerint visszább húzódva őrzi majd az eredményt, annak csalódnia kellett: a rendkívül intenzíven letámadó kék mezesek még az első félidőben harmadszor is betaláltak, ezúttal Michael Kayode volt eredményes, aki az Espositótól kapott labdát lőtte közelről a kapu bal oldalába.

Gyors gólváltással kezdődött a második félidő: Baris Yilmaz a 47. percben közelebb hozta a törököket, de három perccel később Francesco Pio Esposito remek fejessel helyreállította a különbséget. Yilmaz még egy lesgóllal is észrevétette magát, de többre már nem futotta az erejéből, ahogyan honfitársainak sem, így a Mancini visszatérése utáni második meccsét már megnyerte az olasz válogatott, ráadásul olyan játékkal, amely nyomokban már emlékeztetett a 2021-es Európa-bajnok csapatéra. 1–4

A törökök elleni győztes bemutatkozás után ismét idegenben készült győzelemre a Zinédine Zidane vezette francia válogatott, amelynek kezdőjét Mike Maignan kapus és a középső védő kivételével teljesen kicserélte a Real Madridot többek között három Bajnokok Ligája-győzelemig vezető szakvezető. Ahogyan azt várni lehetett, hazai pálya és tartalékos ellenfél ide vagy oda, a „vörös ördögök” hátát igencsak törte a háló, s 11. percben Désiré Doué szólója után csak a kapufa mentette meg őket a góltól. Szűk negyedórával később a párizsi szélsővel elkövetett szabálytalanság miatt reklamáltak hasztalanul tizenegyest a franciák, majd Maghnes Akliouche lövését védte Sanne Lemmens, ám ennél többre nem futotta a csapatoknak az első félidőben.

Douének a második játékrész elején elején is volt egy remek egyéni villanása, de ezúttal még a kapu keretét sem sikerült eltalálnia. A hajrához közeledve életjelt adtak magukról a belgák is: Dodi Lukebakio amúgy egész jó lövését Maignannak kellett védenie. Ugyanez Lemmensnek már nem sikerült: a 88. percben a csereként beálló Michael Olise szlalomozott végig a védelmen, és a jobb alsó sarokba bombázott, eldöntve a mérkőzést. 0–1

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA, 1. CSOPORT

Törökország–Olaszország 1–4 (B. Yilmaz 47., ill. Bastoni 9., Frattesi 22., Kayode 27., Esposito 50.)

Belgium–Franciaország 0–1 (Olise 88.)