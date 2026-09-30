Nemzeti Sportrádió

Tovább nőtt a Juventus vesztesége

2026.09.30. 16:51
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Fotó: Getty Images
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Juventus Serie A olasz foci
A Juventus 66 millió eurós veszteséget könyvelt el a 2025–20226-os labdarúgóidényben, a pénzügyi eredmények további romlása miatt a torinói klub 2019 óta már ötödik alkalommal hajt végre tőkeemelést.

Az egyesület vesztesége az előző pénzügyi évben 58.1 millió euró volt, vagyis egy esztendő alatt 13.6 százalékkal nőtt. A bevételek 474.7 millió euróra csökkentek, ez 10.4 százalékos visszaesést jelent.

Az előző pénzügyi évben a Juve számára előnyt jelentett a klubvilágbajnokságon való részvétel. A csökkenés nagyrészt a televíziós és médiajogokból származó bevételek 31.9 millió eurós visszaesésének tudható be, másrészt tavaly októberben menesztették Igor Tudor vezetőedzőt és szakmai stábját – akiknek a helyére Luciano Spalletti érkezett –, ezért végkielégítést kellett fizetni.

A csapat az előző idényében csupán hatodik lett a Serie A-ban, így lemaradt a Bajnokok Ligájáról, ezért az egyesület a pénzügyi eredmények további romlására számít. Ennek következtében az igazgatótanács úgy döntött, hogy 250 millió eurós tőkeemelést hajt végre.

A többségi részvényes Agnelli család – az Exor holdingon keresztül – vállalta, hogy a tőkeemelés részeként 60 millió eurót azonnal a klub rendelkezésére bocsát. Az elmúlt hét évben – a mostanival együtt – összesen 1.2 milliárd euró értékben hajtottak végre tőkeemelést.

A Juventus – amely legutóbb 2020-ban nyert bajnoki címet – több mint 160 millió eurót költött a nyári átigazolási piacon, miközben a bevétele csupán 26 millió euró volt.

 

Juventus Serie A olasz foci
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