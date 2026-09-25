Mbappé győztes gólt szerzett, majd megsérült Zidane bemutatkozó mérkőzésén

OLASZORSZÁG–BELGIUM

Enyhe túlzással állva hagyta Roberto Mancini együttesét a belga válogatott, fél óra játék után már 2.01-es xG-vel álltak a vendégek (szemben az olaszok 0.04-es értékével), így kifejezetten hízelgő volt Tonaliék számára az, hogy a Mark van Bommel vezette belgák mindössze egy gólt szereztek Mika Godts révén – a PSG szélsője a kaputól 40 méterre kapott labdát, majd a tizenegyespontig gyalogolt, ahonnan az elvetődő Donnarumma mellett a hálóba helyezett. A vb után szövetségi kapitányt váltó vendégek csak azért nem vezettek több góllal, mert Gianluigi Donnarumma nagy védésekkel meccsben tartotta az övéit.

A fordulás után egy harciasabb, kezdeményezőbb olasz csapat futott ki a pályára, és egy jó ideig beszorította saját kapuja elé a belgákat, de az egyenlítés nem akart összejönni, így (már-már sorsszerűen) a vendégek büntettek. A 69. percben egy villámgyors kontra végén Dodi Lukébakio cipelte a labdát a támadóharmadba, lelassult, s noha úgy tűnhetett, hogy feleslegesen sertepertél, 21 méterről váratlanul kilőtte a jobb alsót. A meccs hátralevő részében Scalvini ugyan megdöngette a keresztlécet, de még csak a szépítés sem jött össze olaszoknak, így Roberto Mancini második eljövetele egy rendkívül sima vereséggel vette kezdetét. 0–2

TÖRÖKORSZÁG–FRANCIAORSZÁG

Egy kicsivel több, mint 30 ezer néző előtt léptek pályára a felek Kocaeliben, ahol kiegyenlített első félidőt láthatott a publikum – dacára annak, hogy a labdát 70 százalékban a kispadon bemutatkozó Zinédine Zidane vezette franciák birtokolták. Vincenzo Montella török válogatottja jól tartotta magát, s pontosan annyi kaput eltaláló lövést hozott össze 45 perc alatt, mind a franciák – egyet. Gól viszont egyikből sem született, így döntetlennel fordultak a felek.

A szünet után megtört a jég, egy pocsék török labdakihozatal után rendezetlen védelemre vezethették a labdát a franciák, s Michael Olise jó ütemű indításából Kylian Mbappé talált be. A Real Madrid klasszisa néhány perccel később megsérült, s a térdéhez kapó támadót fájdalmas grimaszok közepette kellett lecserélni – Désiré Doué állt be a helyére. A folytatásban nagy erőkkel mentek az egyenlítésért a törökök, de a hajrában saját magukat „lőtték lábon”: a védők közül egyedül kiugró Barcola elől kézzel takarított Ugurcan Cakir – a saját tizenhatosán kívül, így VAR-ozás után piros lapot kapott. 0–1

SVÉDORSZÁG–ROMÁNIA

Mozgalmas első félidőt játszottak a csapatok Solnában, ahol a 20. percben a hazaiak kerültek előnybe: Ayari indításából Alexander Isak volt eredményes úgy, hogy a liverpooli csatár lövésébe Radu is beleért. Néhány perccel később viszont már a vendégtábor ünnepelhetett, Ratiu átadását Dennis Man egy esernyőcsellel emelte át a elbambuló Lindelöf fölött, majd kapásból a hálóba lőtte a románok egyenlítő találatát. Keleti szomszédaink ezzel együtt nem örülhettek sokáig, a szünet előtt Bergvall átlövését pont Gyökeres elé ütötte Radu, az Arsenal támadója pedig élt a lehetőséggel. A fordulás után a látványos fordulatok elmaradtak, s az eredmény sem változott – Graham Potter csapata kezdte győzelemmel a sorozatot. 2–1

LENGYELORSZÁG–BOSZNIA-HERCEGOVINA

A felejthető, gól nélküli első félidő után sem élénkült fel a játék Varsóban, de egy komolyabb helyzete volt Lengyelországnak a bosnyákok ellen – Martin Zlomisic viszont a helyén volt, így pontosztozkodás lett a vége. 0–0

EZ TÖRTÉNT A C-LIGÁBAN

A 2. csoport kora esti meccsén Örményország odahaza hozta a kötelezőt a lettek ellen. A 2–0-s siker első találatát a Felcsúton légióskodó Georgi Harutjunjan szerezte.

A késő esti meccsen a gól nélküli első félidő után Marcus Edwards révén szerzett vezetést Ciprus, majd a félidő derekán Nikola Krsztovics tizenegyesével válaszolt Montenegró. A balkáni válogatott lendületben maradt, s a hajrában Milutin Oszmajics révén újabb gólt szerzett, így mind a három pontot otthon tartotta. 2–1

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

Olaszország–Belgium 0–2 (Godts 20., Lukébakio 69.)

Törökország–Franciaország 0–1 (K. Mbappé 54.)

Kiállítva: Cakir (Törökország, 87.)

4. CSOPORT

Lengyelország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Svédország–Románia 2–1 (Isak 20., Gyökeres 43., ill. Man 29.)

C-LIGA

2. CSOPORT

Örményország–Lettország 2–0 (Harutjunjan 31., Garibjan 75.)

Montenegró–Ciprus 2–1 (Krsztovics 66. – 11-esből, Oszmajics 86., ill. Edwards 56.)