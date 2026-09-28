Keddi sportműsor: utolsó csoportmeccsét játssza a Veszprém a klub-vb-n
SZEPTEMBER 29., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
2. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Spanyolország–Horvátország, Sevilla (Tv: Spíler2)
20.45: Csehország–Anglia, Prága (Tv: Spíler1)
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Szlovénia–Észak-Macedónia, Ljubljana
20.45: Skócia–Svájc, Glasgow (Tv: Arena4)
C-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Finnország–Fehéroroszország, Helsinki
20.45: San Marino–Albánia, Serravalle
3. CSOPORT
18.00: Moldova–Feröer, Chisinau
20.45: Szlovákia–Kazahsztán, Kassa
4. CSOPORT
20.45: Bulgária–Észtország, Plovdiv
20.45: Luxemburg–Izland, Luxembourg (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS
WILD CARD MÉRKŐZÉS
23.00: Houston Astros–Chicago White Sox (Tv: Sport1)
DARTS
PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
19.00: 1. forduló (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM
CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
A-CSOPORT
12.15: Zamalek (egyiptomi)–Pinheiros (brazil) (Tv: Sport1)
14.30: Barca (spanyol)–Muntada Derb Szultan (marokkói) (Tv: Sport1)
B-CSOPORT
16.45: Veszprém–Burgan (kuvaiti) (Tv: Sport1)
19-00: Füchse Berlin (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK
WNBA, RÁJÁTSZÁS
Szerda, 2.30: New York Liberty–Minnesota Lynx (Tv: Sport2)
LÓSPORT
13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1142 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
8.00 és 13.30: Sencsen Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking, selejtező
ATP 500-as torna, Tokió, 1. forduló
ATP 250-es torna, Csengtu, döntő
13.00: Hurkacz (lengyel)–Davidovich (spanyol)
ATP 250-es torna, Hangcsou, döntő
13.30: Medvegyev (orosz)–Rubljov (orosz)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A vb sztárja visszasírja régi életét
8.00: A vonalban Marosán György, majd Ujvári Máté
9.00: Bene Ferenc értékeli az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A magyar női kézilabda-válogatott a 2000-es sydney-i olimpián
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of Nemzeti Sportrádió
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézióra Golovin Vlagyimirral, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányával
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Gergelics József
17.00: Buli, jégkorongmagazin, vendég: Szongoth Domán
17.30: A jövő sztárjai, utánpótlássport-magazin, vendég: a Vasas Óbuda 18 éves röplabdázója, Csereklye Zsófia és az U20-as női válogatott szövetségi edzője, Kőnig Gábor
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Triatlon, vendég: Kindl Gábor, a magyar szövetség elnöke. A versenyzők a világbajnoki sorozat hétvégi pontevedrai nagydöntőjéről beszélnek
19.00: Labdarúgás, reakciók a magyar válogatott mérkőzésére
19.30: Labdarúgás, Sevcsenko, Ronaldo, Ballack és Totti is 50 éves lett
20.00: Atlétika, 70. születésnapját ünnepli Sebastian Coe
20.30: Sportlövészet, Kasza Tibor országos bajnok lett
21.00: MMA, ifj. Növényi Norbert néhány nap elteltével értékeli a mérkőzését
21.30: A hét értékteremtő anyagai
22.15: Sportvilág