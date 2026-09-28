Keddi sportműsor: utolsó csoportmeccsét játssza a Veszprém a klub-vb-n

SZEPTEMBER 29., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

2. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Spanyolország–Horvátország, Sevilla (Tv: Spíler2)

20.45: Csehország–Anglia, Prága (Tv: Spíler1)

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Szlovénia–Észak-Macedónia, Ljubljana

20.45: Skócia–Svájc, Glasgow (Tv: Arena4)

C-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Finnország–Fehéroroszország, Helsinki

20.45: San Marino–Albánia, Serravalle

3. CSOPORT

18.00: Moldova–Feröer, Chisinau

20.45: Szlovákia–Kazahsztán, Kassa

4. CSOPORT

20.45: Bulgária–Észtország, Plovdiv

20.45: Luxemburg–Izland, Luxembourg (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS

WILD CARD MÉRKŐZÉS

23.00: Houston Astros–Chicago White Sox (Tv: Sport1)

DARTS

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

19.00: 1. forduló (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

FÉRFI KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT

12.15: Zamalek (egyiptomi)–Pinheiros (brazil) (Tv: Sport1)

14.30: Barca (spanyol)–Muntada Derb Szultan (marokkói) (Tv: Sport1)

B-CSOPORT

16.45: Veszprém–Burgan (kuvaiti) (Tv: Sport1)

19-00: Füchse Berlin (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Kometa-KVGY Kaposvári KK

WNBA, RÁJÁTSZÁS

Szerda, 2.30: New York Liberty–Minnesota Lynx (Tv: Sport2)

LÓSPORT

13.45: lóverseny, Kincsem+ Tuti 1142 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

8.00 és 13.30: Sencsen Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 500-as és WTA 1000-es torna, Peking, selejtező

ATP 500-as torna, Tokió, 1. forduló

ATP 250-es torna, Csengtu, döntő

13.00: Hurkacz (lengyel)–Davidovich (spanyol)

ATP 250-es torna, Hangcsou, döntő

13.30: Medvegyev (orosz)–Rubljov (orosz)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A vb sztárja visszasírja régi életét

8.00: A vonalban Marosán György, majd Ujvári Máté

9.00: Bene Ferenc értékeli az Észak-Írország–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A magyar női kézilabda-válogatott a 2000-es sydney-i olimpián

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of Nemzeti Sportrádió

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Kézióra Golovin Vlagyimirral, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitányával

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Bittmann Emil, Csisztu Zsuzsa, Gergelics József

17.00: Buli, jégkorongmagazin, vendég: Szongoth Domán

17.30: A jövő sztárjai, utánpótlássport-magazin, vendég: a Vasas Óbuda 18 éves röplabdázója, Csereklye Zsófia és az U20-as női válogatott szövetségi edzője, Kőnig Gábor

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Kreisz Bálint

18.00: Triatlon, vendég: Kindl Gábor, a magyar szövetség elnöke. A versenyzők a világbajnoki sorozat hétvégi pontevedrai nagydöntőjéről beszélnek

19.00: Labdarúgás, reakciók a magyar válogatott mérkőzésére

19.30: Labdarúgás, Sevcsenko, Ronaldo, Ballack és Totti is 50 éves lett

20.00: Atlétika, 70. születésnapját ünnepli Sebastian Coe

20.30: Sportlövészet, Kasza Tibor országos bajnok lett

21.00: MMA, ifj. Növényi Norbert néhány nap elteltével értékeli a mérkőzését

21.30: A hét értékteremtő anyagai

22.15: Sportvilág