David Alaba szóban már megállapodott az Udinesével – sajtóhír

Az átigazolási ügyekben jártas olasz transzferguru szerint az osztrák válogatott védő és a klub között már létrejött a szóbeli megállapodás.

A 34 éves futballista a Real Madridtól való távozása után jelenleg szabadon igazolható, így az Udinese számára különösen vonzó lehetőség a megszerzése. Romano úgy tudja, hogy Alaba érkezéshez már csak néhány formális lépésre van szükség.

Alaba 2021-ben a Bayern Münchentől került a Real Madridhoz, amelynek színeiben 132 mérkőzésen lépett pályára, és egyebek mellett két Bajnokok Ligája-trófeát, valamint egy spanyol bajnoki címet nyert.