David Alaba szóban már megállapodott az Udinesével – sajtóhír
David Alaba az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Udinesében folytathatja pályafutását – számolt be róla szerdán hivatalos közösségi oldalán Fabrizio Romano.
Az átigazolási ügyekben jártas olasz transzferguru szerint az osztrák válogatott védő és a klub között már létrejött a szóbeli megállapodás.
A 34 éves futballista a Real Madridtól való távozása után jelenleg szabadon igazolható, így az Udinese számára különösen vonzó lehetőség a megszerzése. Romano úgy tudja, hogy Alaba érkezéshez már csak néhány formális lépésre van szükség.
Alaba 2021-ben a Bayern Münchentől került a Real Madridhoz, amelynek színeiben 132 mérkőzésen lépett pályára, és egyebek mellett két Bajnokok Ligája-trófeát, valamint egy spanyol bajnoki címet nyert.
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