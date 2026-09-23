Nemzeti Sportrádió

David Alaba szóban már megállapodott az Udinesével – sajtóhír

T. Z.T. Z.
2026.09.23. 10:44
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David Alaba (Fotó: Getty Images)
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Udinese Serie A olasz foci átigazolások David Alaba
David Alaba az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Udinesében folytathatja pályafutását – számolt be róla szerdán hivatalos közösségi oldalán Fabrizio Romano.

Az átigazolási ügyekben jártas olasz transzferguru szerint az osztrák válogatott védő és a klub között már létrejött a szóbeli megállapodás.

A 34 éves futballista a Real Madridtól való távozása után jelenleg szabadon igazolható, így az Udinese számára különösen vonzó lehetőség a megszerzése. Romano úgy tudja, hogy Alaba érkezéshez már csak néhány formális lépésre van szükség.

Alaba 2021-ben a Bayern Münchentől került a Real Madridhoz, amelynek színeiben 132 mérkőzésen lépett pályára, és egyebek mellett két Bajnokok Ligája-trófeát, valamint egy spanyol bajnoki címet nyert.

 

Udinese Serie A olasz foci átigazolások David Alaba
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