A Lecce nem Benfica: simán nyert a Milan

A Benficától elszenvedett hétközi, nem várt Európa-liga-maflás után volt mit kijavítania Rúben Amorim Milanjának, amely a bajnokságot két győzelemmel és három vereséggel kezdő Leccét látta vendégül a San Siróban, több mint 73 ezer néző előtt.

A várakozásoknak megfelelően a Milan nagyon hamar magához ragadta a kezdeményezést a mérkőzésen, és már a 14. percben megszerezte a vezetést: Sztrahinja Pavlovics hosszú indítása után Christian Pulisic egészen bravúros mozdulattal tette maga elé a labdát, majd helyezett higgadtan a Lecce kapujába – az amerikai válogatott csapatkapitánya ebben a naptári évben az első gólját szerezte a klubcsapatában.

A korai gól után is maradt támadásban az ezúttal jobbik arcát mutató Milan, és még a félidő vége előtt növelhette volna az előnyét, azonban kimaradtak a lehetőségek a leccei kapu előtt. Mindent elmondott arról, hogy mennyire egyoldalú volt a mérkőzés az első félidőben, hogy 30 percnyi játék után a milánóiak 80 százalékban birtokolták a labdát, és a szünetben is 75 százalék szerepelt a statisztikában a hazaiak neve mellett.

A második félidőt egy les miatt érvénytelenített góllal indította a Milan, amely továbbra is szorongatta ellenfelét. A 61. percben pedig végleg megpecsételődött a Lecce sorsa: Pulisic, Goncalo Ramos és Adrien Rabiot látványosan kigurigázta a Lecce védelmét, mintha csak a kispályán lettek volna, az akciót pedig utóbbi fejezte be góllal egy pontos lövéssel. A 74. perc kezdetén megszerezte harmadik gólját is a hazai gárda: Diego Moreira beverekedte magát a tizenhatoson belülre, ahol még egy cselt is megcsinált, majd könnyedén gurított a kapuba.

A harmadik gól után a Milan már nem erőltette a negyediket, a vendégek pedig továbbra sem jelentettek veszélyt a hazai kapura. A milánóiak sorozatban hatodik mérkőzésüket is megnyerték a Lecce ellen, és feljöttek a tabella ötödik helyére. 3–0

OLASZ SERIE A

5. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Milan–Lecce 3–0 (Pulisic 14., Rabiot 61., Moreira 74.)

Juventus–Atalanta 2–0 (F. Conceicao 28., Bremer 77.)

Fiorentina–Napoli 1–1 (Á. Jiménez 51., ill. Gilmour 23.)

Frosinone–Como 2–0 (Caló 14., Kvernadze 45+3.)

Parma–Genoa 2–1 (D. Romero 38., Almqvist 80., ill. Osmajic 70.)

Szombaton játszották

Venezia–Lazio 0–2 (Zaccagni 51. – 11-esből, Noslin 60.)

Roma–Internazionale 2–2 (M. Koné 7., 37., ill. La. Martínez 46., 79.)

Udinese–Cagliari 0–1 (D. Maldini 54.)

Bologna–Torino 1–1 (Bernardeschi 14., ill. S. Kulenovic 77.)

Pénteken játszották

Monza–Sassuolo 2–1