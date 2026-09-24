Az olasz élvonalba szerződött David Alaba – hivatalos
A Serie A-ban szereplő Udinese hivatalosan bejelentette David Alaba szerződtetését. A 34 éves osztrák védő szabadon igazolhatóként érkezik, miután nyáron lejárt a szerződése a Real Madridnál.
Alaba öt év alatt 11 trófeát nyert a madridiakkal, köztük két Bajnokok Ligáját és két spanyol bajnoki címet. Korábban 13 évet töltött a Bayern Münchennél, ahol tíz Bundesliga-aranyat és két BL-trófeát szerzett.
„Nem azért jöttem, hogy levezessem a pályafutásomat. Továbbra is nyerni akarok, versenyzésre vágyom, és valami különlegeset szeretnék elérni” – mondta az osztrák futballista.
Alaba pályafutását az elmúlt időszakban sérülések hátráltatták, 2023-ban súlyos térdsérülést szenvedett. Az Udinese jelenleg a Serie A 13. helyén áll, öt forduló után négy ponttal.
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