Bejelentette Neto visszatérését a Juventus

A 37 éves kapus szabadon igazolhatóként szerződött Torinóba, s 2027 nyaráig írt alá – közölte az olasz rekordbajnok. Mint arról beszámoltunk, Neto szerződtetésére azért volt szükség, mert a Juventusban a NEC elleni El-meccsen bemutatkozó (és a német Wolfsburgtól kölcsönvett) Kamil Grabarának edzés közben elszakadt az elülső keresztszalagja (ACL), ezzel a lengyel kapusnak véget ért az idénye. A keretben így már csak a szintén kölcsönben játszó Guglielmo Vicario, valamint a 36 éves, de minimális élvonalbeli rutinnal rendelkező Carlo Pinsoglio bevethető kapusposzton.

A 37 éves Neto korábban 2015 és 2017 között szerepelt a torinói klubnál, amellyel két scudettót, Olasz Kupát, valamint egy szuperkupát nyert, s Gianluigi Buffon cseréjeként 22 tétmeccsen jutott szóhoz. A brazil kapus a „zebrák” mellett szerepelt többek között az Arsenalban, a Barcelonában, a Valenciában, a Fiorentiában és a Bournemouthban is, legutóbbi csapata a brazil Botafogo volt.