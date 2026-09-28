Nemzeti Sportrádió

Bejelentette Neto visszatérését a Juventus

M. B.M. B.
2026.09.28. 16:39
Fotó: Getty Images
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Juventus Serie A Norberto Neto Neto
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) érdekelt Juventus a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a brazil kapust, Netót.

A 37 éves kapus szabadon igazolhatóként szerződött Torinóba, s 2027 nyaráig írt alá – közölte az olasz rekordbajnok. Mint arról beszámoltunk, Neto szerződtetésére azért volt szükség, mert a Juventusban a NEC elleni El-meccsen bemutatkozó (és a német Wolfsburgtól kölcsönvett) Kamil Grabarának edzés közben elszakadt az elülső keresztszalagja (ACL), ezzel a lengyel kapusnak véget ért az idénye. A keretben így már csak a szintén kölcsönben játszó Guglielmo Vicario, valamint a 36 éves, de minimális élvonalbeli rutinnal rendelkező Carlo Pinsoglio bevethető kapusposzton.

A 37 éves Neto korábban 2015 és 2017 között szerepelt a torinói klubnál, amellyel két scudettót, Olasz Kupát, valamint egy szuperkupát nyert, s Gianluigi Buffon cseréjeként 22 tétmeccsen jutott szóhoz. A brazil kapus a „zebrák” mellett szerepelt többek között az Arsenalban, a Barcelonában, a Valenciában, a Fiorentiában és a Bournemouthban is, legutóbbi csapata a brazil Botafogo volt.

 

Juventus Serie A Norberto Neto Neto
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