Hiába született meg az első győzelem, edzőt váltott a Parma
A Parma labdarúgócsapata a hivatalos felületein számolt be róla, hogy menesztette Carlos Cuesta vezetőedzőt.
Bár a válogatott szünet előtti utolsó bajnokin a Parma a Genoa ellen megszerezte első győzelmét, a vezetőség elköszönt Carlos Cuesta vezetőedzőtől.
A 31 éves spanyol szakember 2025 nyarán lett az olasz csapat edzője, és első idényében a Serie A-ban tartotta a Parmát. A nyáron viszont több kulcsjátékos is távozott, Szuzuki Zion az Aston Villához, Mateo Pellegrino a Fiorentinához, Alessandro Circati a Benficához került, ez is okozhatta a gyengébb idénykezdetet.
Cuestának ez volt az első feladata vezetőedzőként, korábban öt évig volt Mikel Arteta segítője az Arsenalnál. Olasz sajtóértesülések szerint Alberto Gilardino, vagy a csapatot korábban már irányító Roberto D'Aversa lehet az új vezetőedző.
Legfrissebb hírek
Tenisz: csaknem ötórás meccs után a nyolc között
Utánpótlássport
2026.09.23. 20:21
A Lecce nem Benfica: simán nyert a Milan
Olasz labdarúgás
2026.09.20. 22:44
Két meccs után újra győzött a Juventus a Serie A-ban
Olasz labdarúgás
2026.09.20. 19:56