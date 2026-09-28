Nemzeti Sportrádió

Hiába született meg az első győzelem, edzőt váltott a Parma

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.28. 08:20
A Parma elköszönt Carlos Cuestától (Fotó: Getty Images)
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Carlos Cuesta Serie A Parma
A Parma labdarúgócsapata a hivatalos felületein számolt be róla, hogy menesztette Carlos Cuesta vezetőedzőt.

Bár a válogatott szünet előtti utolsó bajnokin a Parma a Genoa ellen megszerezte első győzelmét, a vezetőség elköszönt Carlos Cuesta vezetőedzőtől.

A 31 éves spanyol szakember 2025 nyarán lett az olasz csapat edzője, és első idényében a Serie A-ban tartotta a Parmát. A nyáron viszont több kulcsjátékos is távozott, Szuzuki Zion az Aston Villához, Mateo Pellegrino a Fiorentinához, Alessandro Circati a Benficához került, ez is okozhatta a gyengébb idénykezdetet.

Cuestának ez volt az első feladata vezetőedzőként, korábban öt évig volt Mikel Arteta segítője az Arsenalnál. Olasz sajtóértesülések szerint Alberto Gilardino, vagy a csapatot korábban már irányító Roberto D'Aversa lehet az új vezetőedző.

 

Carlos Cuesta Serie A Parma
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