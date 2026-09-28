Hiába született meg az első győzelem, edzőt váltott a Parma

Bár a válogatott szünet előtti utolsó bajnokin a Parma a Genoa ellen megszerezte első győzelmét, a vezetőség elköszönt Carlos Cuesta vezetőedzőtől.

A 31 éves spanyol szakember 2025 nyarán lett az olasz csapat edzője, és első idényében a Serie A-ban tartotta a Parmát. A nyáron viszont több kulcsjátékos is távozott, Szuzuki Zion az Aston Villához, Mateo Pellegrino a Fiorentinához, Alessandro Circati a Benficához került, ez is okozhatta a gyengébb idénykezdetet.

Cuestának ez volt az első feladata vezetőedzőként, korábban öt évig volt Mikel Arteta segítője az Arsenalnál. Olasz sajtóértesülések szerint Alberto Gilardino, vagy a csapatot korábban már irányító Roberto D'Aversa lehet az új vezetőedző.