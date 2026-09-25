Infantino-terv: átfogó FIFA-reformot sürget a négy legnagyobb futballbajnokság

Ez az első összehangolt lépés a négy élbajnokság részéről azóta, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke július végén bejelentette: a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, ám Infantino azóta is a bírálatok kereszttüzében áll.

„Lehet a világbajnokság a sportágunk csúcsa, ám a futball alapjait hétről hétre zsúfolásig megtelt stadionokban és helyi közösségekben tartják fenn az elkötelezett játékosok, szurkolók, klubok és ligák szerte a világon – áll a topligák pénteki közös nyilatkozatában. – A futball régóta fennálló alapjait évek óta alapvető irányítási probléma fenyegeti, a FIFA elnöke pedig aktívan támogatta a kizsákmányoló eszméket, ahelyett, hogy védekezett volna ellenük.”