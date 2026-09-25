Nemzeti Sportrádió

Infantino-terv: átfogó FIFA-reformot sürget a négy legnagyobb futballbajnokság

2026.09.25. 14:46
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Gianni Infantinón egyre nagyobb a nyomás (Fotó: Getty Images)
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FIFA Serie A Bundesliga reform Premier League La Liga Gianni Infantino
A négy legerősebb európai bajnokság a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) átfogó reformjára szólított fel.

Az angol Premier League, a német Bundesliga, az olasz Serie A és a spanyol La Liga pénteken kifejezte igényét arra, hogy az érdekelt felek kapjanak nagyobb szerepet a döntéshozatali folyamatokban, amelyek jelenleg a FIFA vezetésének szigorú ellenőrzése alá esnek. A négy topliga megítélése szerint a FIFA-nak erősebb fékekre és ellensúlyokra, egyértelműbb szervezeti határokra, valamint a szabályozó és kereskedelmi funkciók jelentősebb szétválasztására van szüksége.

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Ez az első összehangolt lépés a négy élbajnokság részéről azóta, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke július végén bejelentette: a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női válogatott és klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna. A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, ám Infantino azóta is a bírálatok kereszttüzében áll.

„Lehet a világbajnokság a sportágunk csúcsa, ám a futball alapjait hétről hétre zsúfolásig megtelt stadionokban és helyi közösségekben tartják fenn az elkötelezett játékosok, szurkolók, klubok és ligák szerte a világon – áll a topligák pénteki közös nyilatkozatában.A futball régóta fennálló alapjait évek óta alapvető irányítási probléma fenyegeti, a FIFA elnöke pedig aktívan támogatta a kizsákmányoló eszméket, ahelyett, hogy védekezett volna ellenük.”

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„A labdarúgás biztonságban marad, ha a vezetők emlékezni tudnak arra, hogy kiknek az érdekében irányítják.”

A közlemény szerint bár a FIFA elnöke elismerte a reform szükségességét, nem elég felszínes változtatásokat végrehajtani.

„A FIFA irányítási problémája messze túlmutat egyetlen személy szerepén” – hangsúlyozzák a kezdeményezők az állásfoglalásban, hozzáfűzve: a FIFA megújulása a sportág valamennyi résztvevőjének fontos, mivel ha „aláássák az alapjait”, a labdarúgás nem növekedhet globálisan.

FIFA Serie A Bundesliga reform Premier League La Liga Gianni Infantino
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