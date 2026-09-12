Kétgólos hátrányba került Rómában a Milan, de ötvenmilliós igazolása gyors duplájával egyenlített

A Lazio és az AC Milan is jól kezdte a bajnokságot, szombaton pedig egymás ellen játszottak rangadót Rómában. A hazaiak már a 10. percben vezetést szereztek, majd a szünetre már kétgólos előnnyel mentek, de a Milan 50 millió eurós nyári átigazolása, a belga Diego Moreira a 65. és a 67. percben is betalált, így az ő gyors duplájával pontot mentett Rúben Amorim csapata. 2–2

Ezt megelőzően a Genoa és a Frosinone úgy játszott döntetlent egymás ellen, hogy a vendégek már korán vezettek, aztán a hazaiak a második félidőben egyenlítettek. 1–1

OLASZ SERIE A

4. FORDULÓ

Genoa–Frosinone 1–1 (J. Vásquez 50., ill. Kvernadze 14.)

Kiállítva: Vásquez, 87.

Lazio–Milan 2–2 (Cancellieri 10., Noslin 39., ill. Moreira 65., 67.)

Később

20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)

Vasárnap

15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)

18.00: Napoli–Bologna

20.45: Sassuolo–Juventus

Hétfő

18.30: Como–Parma

18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Venezia–Fiorentina 2–4 (A. Adams 22., Hainaut 87., ill. Mastantuono 29., 30., 84., Pellegrino 66.)