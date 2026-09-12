Nemzeti Sportrádió

Kétgólos hátrányba került Rómában a Milan, de ötvenmilliós igazolása gyors duplájával egyenlített

CS. M.CS. M.
2026.09.12. 20:03
Moreira két percen belül duplázott Rómában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lazio Milan Serie A Frosinone Genoa
A Lazio és az AC Milan 2–2-es döntetlent játszott egymással a Serie A 4. fordulójának szombati játéknapján.

 

A Lazio és az AC Milan is jól kezdte a bajnokságot, szombaton pedig egymás ellen játszottak rangadót Rómában. A hazaiak már a 10. percben vezetést szereztek, majd a szünetre már kétgólos előnnyel mentek, de a Milan 50 millió eurós nyári átigazolása, a belga Diego Moreira a 65. és a 67. percben is betalált, így az ő gyors duplájával pontot mentett Rúben Amorim csapata. 2–2

Ezt megelőzően a Genoa és a Frosinone úgy játszott döntetlent egymás ellen, hogy a vendégek már korán vezettek, aztán a hazaiak a második félidőben egyenlítettek. 1–1

OLASZ SERIE A
4. FORDULÓ
Genoa–Frosinone 1–1 (J. Vásquez 50., ill. Kvernadze 14.)
Kiállítva: Vásquez, 87. 
Lazio–Milan 2–2 (Cancellieri 10., Noslin 39., ill. Moreira 65., 67.) 

Később
20.45: Atalanta–Cagliari (Tv: Match4)

Vasárnap
15.00: Lecce–Monza (Tv: Match4)
18.00: Napoli–Bologna
20.45: Sassuolo–Juventus

Hétfő
18.30: Como–Parma
18.30: Torino–Roma (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Udinese (Tv: Arena4)

Pénteken játszották
Venezia–Fiorentina 2–4 (A. Adams 22., Hainaut 87., ill. Mastantuono 29., 30., 84., Pellegrino 66.)

 

 

Lazio Milan Serie A Frosinone Genoa
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