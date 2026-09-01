Olasz Kupa: továbbjutás után menesztették az edzőt

A Balogh Botondot elengedő Parma a Catania búcsúztatása után újabb alacsonyabb osztályú ellenféllel csapott össze, ám ezúttal alulmaradt: a Cremonese Simone Lottici Tessadri és Adin Licini első félidei góljával nyert.

Viszont nem sokkal később az élvonaltól nyáron búcsúzó cremonaiak közleményt adtak ki, mely szerint felmentették Marco Giampaolo vezetőedzőt. A szakember március óta volt a csapat edzője, de nem sikerült benntartania a Serie A-ban a Cremonesét.

Továbbjutott az osztályozón élvonalba jutó Monza is, amely a Torino otthonában nyert Dany Mota góljával.

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Parma–Cremonese (II.) 0–2

Torino–Monza 0–1