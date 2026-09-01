Olasz Kupa: továbbjutás után menesztették az edzőt
A Parma a másodosztályú Cremonesével, a Torino a nyáron feljutott Monzával szemben búcsúzott a labdarúgó Olasz Kupa küzdelmeitől.
A Balogh Botondot elengedő Parma a Catania búcsúztatása után újabb alacsonyabb osztályú ellenféllel csapott össze, ám ezúttal alulmaradt: a Cremonese Simone Lottici Tessadri és Adin Licini első félidei góljával nyert.
Viszont nem sokkal később az élvonaltól nyáron búcsúzó cremonaiak közleményt adtak ki, mely szerint felmentették Marco Giampaolo vezetőedzőt. A szakember március óta volt a csapat edzője, de nem sikerült benntartania a Serie A-ban a Cremonesét.
Továbbjutott az osztályozón élvonalba jutó Monza is, amely a Torino otthonában nyert Dany Mota góljával.
OLASZ KUPA
2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Parma–Cremonese (II.) 0–2
Torino–Monza 0–1
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