Nagy nehezen továbbjutott a Genoa az Olasz Kupában
A labdarúgó Olasz Kupa keddi játéknapján a Genoa 1–0-ra legyőzte a második vonalban szereplő Südtirolt, ezzel bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe.
Sokáig úgy nézett ki, hogy a rendes játékidőben nem bírnak egymással a csapatok, a 87. percben azonban Johan Vásquez betalált, amivel eldöntötte a továbbjutás kérdését.
A Genoa a legjobb 16 között az Internazionaléval találkozik a San Siróban.
OLASZ KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Genoa–Südtirol (II.) 1–0
KÉSŐBB
21.00: Fiorentina–Pisa (II.)
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