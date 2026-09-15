Nagy nehezen továbbjutott a Genoa az Olasz Kupában

Sokáig úgy nézett ki, hogy a rendes játékidőben nem bírnak egymással a csapatok, a 87. percben azonban Johan Vásquez betalált, amivel eldöntötte a továbbjutás kérdését.

A Genoa a legjobb 16 között az Internazionaléval találkozik a San Siróban.

OLASZ KUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Genoa–Südtirol (II.) 1–0

KÉSŐBB

21.00: Fiorentina–Pisa (II.)