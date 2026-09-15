Nemzeti Sportrádió

Nagy nehezen továbbjutott a Genoa az Olasz Kupában

T. Z.T. Z.
2026.09.15. 19:53
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Johan Vásquez a 87. percben döntötte el a Südtirol elleni mérkőzést (Fotó: Getty Images)
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Olasz Kupa Genoa olasz foci Südtirol
A labdarúgó Olasz Kupa keddi játéknapján a Genoa 1–0-ra legyőzte a második vonalban szereplő Südtirolt, ezzel bejutott a sorozat nyolcaddöntőjébe.

Sokáig úgy nézett ki, hogy a rendes játékidőben nem bírnak egymással a csapatok, a 87. percben azonban Johan Vásquez betalált, amivel eldöntötte a továbbjutás kérdését.

A Genoa a legjobb 16 között az Internazionaléval találkozik a San Siróban.

OLASZ KUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
Genoa–Südtirol (II.) 1–0
KÉSŐBB
21.00: Fiorentina–Pisa (II.)

 

Olasz Kupa Genoa olasz foci Südtirol
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