Olasz Kupa: idegenben ejtette ki a Cagliarit a másodosztályú Verona

A Serie B-ben eddig hibátlan két csapat, a Palermo és a Mantova találkozott a szicíliai nagyvárosban azzal a céllal, hogy beverekedje magát az Olasz Kupa legjobb 16 csapata közé. A házigazdák hamar megszerezték a vezetést, a brazil csatár, Gabriel Strefezza gólját a francia középpályás, Claudio Gomes készítette elő. A szünetre már kétgólos előnnyel mehettek a déliek, a félidő ráadásában Antonio Palumbo tizenegyesből növelte a fórt. A második félidő elején Francesco Ruocco és Rachid Kouda révén három perc alatt ledolgozta hátrányát a vendégcsapat, ám a 70. percben Joel Pohjanpalo, az utolsóban Dennis Johnsen is betalált, így a rózsaszín-feketék jutottak a nyolcaddöntőbe – a hosszabbításban a harmadik gólt szerző finn csatár tette fölényessé győzelmet. 5–2

Némi meglepetésre a marokkói Abdu Harrui góljával az alacsonyabban jegyzett csapat, a Hellas Verona szerzett vezetést Szardínián, az élvonalbeli Cagliari vendégeként. A hátrányba került szárdok már a szünetben kettőt cseréltek, s nagyobb sebességre kapcsoltak. A ritmusváltásnak az 57. percben lett meg az eredménye, amikor Alieu Fadera balról érkező beadásából Paul Mendy lőtt hatalmas gólt. A hajrában még nagyobb nyomást igyekeztek a veronaiak kapujára helyezni a vendéglátók, de nem ők találtak be, hanem a túloldalon a hellasos Samuele Mulattieri, aki a 87. percben nem kis meglepetésre megszerezte a győztes gólt a másodosztályú csapatnak. 1–2

OLASZ KUPA

2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Palermo (II.)–Mantova (II.) 5–2

Cagliari–Hellas Verona (II.) 0–1