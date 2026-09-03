Nemzeti Sportrádió

Olasz Kupa: idegenben ejtette ki a Cagliarit a másodosztályú Verona

V. H. L.V. H. L.
2026.09.03. 23:00
null
A Hellas Verona meglepetésre kiejtette a Cagliarit az Olasz Kupából (Fotó: Facebook/Hellas Verona)
Címkék
Mantova Olasz Kupa Hellas Verona Cagliari Palermo
Három perc alatt kiegyenlítette a hazai pályán játszó Palermo első félidőben szerzett kétgólos előnyét a Mantova, de az utolsó huszonöt percben szerzett három találatával a hazai csapat jutott a labdarúgó Olasz Kupa 3. fordulójába. Az esti mérkőzésen nem kis meglepetésre az idegenben játszó másodosztályú Hellas Verona 2–1-re győzött az élvonalbeli Cagliari ellen.

A Serie B-ben eddig hibátlan két csapat, a Palermo és a Mantova találkozott a szicíliai nagyvárosban azzal a céllal, hogy beverekedje magát az Olasz Kupa legjobb 16 csapata közé. A házigazdák hamar megszerezték a vezetést, a brazil csatár, Gabriel Strefezza gólját a francia középpályás, Claudio Gomes készítette elő. A szünetre már kétgólos előnnyel mehettek a déliek, a félidő ráadásában Antonio Palumbo tizenegyesből növelte a fórt. A második félidő elején Francesco Ruocco és Rachid Kouda révén három perc alatt ledolgozta hátrányát a vendégcsapat, ám a 70. percben Joel Pohjanpalo, az utolsóban Dennis Johnsen is betalált, így a rózsaszín-feketék jutottak a nyolcaddöntőbe – a hosszabbításban a harmadik gólt szerző finn csatár tette fölényessé győzelmet. 5–2

Némi meglepetésre a marokkói Abdu Harrui góljával az alacsonyabban jegyzett csapat, a Hellas Verona szerzett vezetést Szardínián, az élvonalbeli Cagliari vendégeként. A hátrányba került szárdok már a szünetben kettőt cseréltek, s nagyobb sebességre kapcsoltak. A ritmusváltásnak az 57. percben lett meg az eredménye, amikor Alieu Fadera balról érkező beadásából Paul Mendy lőtt hatalmas gólt. A hajrában még nagyobb nyomást igyekeztek a veronaiak kapujára helyezni a vendéglátók, de nem ők találtak be, hanem a túloldalon a hellasos Samuele Mulattieri, aki a 87. percben nem kis meglepetésre megszerezte a győztes gólt a másodosztályú csapatnak. 1–2

OLASZ KUPA
2. FORDULÓ (A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Palermo (II.)–Mantova (II.) 5–2
Cagliari–Hellas Verona (II.) 0–1

 

Mantova Olasz Kupa Hellas Verona Cagliari Palermo
Legfrissebb hírek

Olasz Kupa: a Sassuolo tizenegyesekkel, az Udinese szoros győzelemmel jutott tovább

Olasz labdarúgás
2026.09.02. 23:21

Olasz Kupa: továbbjutás után menesztették az edzőt

Olasz labdarúgás
2026.09.01. 23:18

A Palermónál folytatja a Juventus kapusa

Olasz labdarúgás
2026.08.26. 15:01

Allegri cseréi döntöttek, idegenbeli győzelemmel kezdett a Napoli

Olasz labdarúgás
2026.08.22. 22:42

Visszanyerte eszméletét a Cagliari játékosa

Olasz labdarúgás
2026.08.18. 21:46

Olasz Kupa: a Pisa tizenegyesekkel, a Sassuolo magabiztos győzelemmel jutott tovább

Olasz labdarúgás
2026.08.17. 20:33

Serie A: intenzív osztályon ápolják a Cagliari játékosát

Olasz labdarúgás
2026.08.17. 14:04

Meglepetésre a Lazio kiesett Serie B-s ellenfelével szemben az Olasz Kupából

Olasz labdarúgás
2026.08.16. 23:51