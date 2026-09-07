Maldini-góllal nyert a Cagliari, továbbra is hibátlan a Lazio

Cagliari–Lecce 1–0

Bár kevesebbet birtokolta a labdát, mint a vendégcsapat, sokkal jobban futballozott a Leccénél a Serie A első hétfői meccsén a Cagliari. A szárdok közül különösen Daniel Madini volt elemében, a 24 éve támadó középpályás szinte állandó veszélyt jelentett a púliaiak kapujára. Bár az első nagy védést Elia Caprilének, a hazaiak kapusának kellett bemutatnia, a piros-kékek több helyzetet alakítottak ki, így tulajdonképpen senkit nem ért meglepetésként, hogy a 29. percben Jacopo Fazzini szögletéből Daniel Maldini fejjel megszerezte a vezetést.

A Milan legendája, Paolo Maldini fia a második félidőben kapufával, illetve egy nagy kihagyott helyzettel is jelentkezett, s csapattársa, Paul Mendy lövése is csak a lécet borotválta meg, ám ezúttal nem volt igaz, hogy a kimaradt lehetőségek megbosszulják magukat. A támadásban szinte semmit nem mutató Lecce játékosai ugyan a hajrában még tizenegyest reklamáltak – hiába –, de a játék képe alapján nem lett volna igazságos a pontszerzésük. 1–0

Udinese–Lazio 1–2

A Lazio hibátlanul, az Udinese négy pont birtokában várta a forduló záró meccsét a Friuli Stadionban. Az első félidőben mindössze egy valamirevaló helyzetet jegyezhettek fel a krónikások, a 11. percben az udinei Hassane Kamara lövésénél kellett nagy bravúrt bemutatnia Hrisztosz Mandasznak, a rómaiak kapusának. A játékrész hátralévő részében aztán csak a sárga lapok kerülhettek be a jegyzőkönyvekben, ebben a hazaiak voltak „jobbak”, akik négy figyelmeztetést gyűjtöttek be a vendégek egy sárgájával szemben.

A szünetről a házigazdák jöttek vissza paprikásabban, ezt igazolta, hogy a 49. percben Keinan Davis ragyogóan passzolt Jesper Karlström elé, aki közelről megszerezte a vezetést a „zebrácskáknak”. A folytatásban sem úgy nézett ki, hogy a fővárosiak egyhamar egyenlítenek, ám negyedórával a rendes játékidő vége előtt Mattia Zaccagni passzából Davide Frattesi eresztett meg egy pazar kapáslövést, amely a léc alá vágódott – Maduka Okoyénak nem sok esélye volt a hárításra. S ha egy üzlet beindul: a 88. percben az udineiek borzasztó labdakihozatalának köszönhetően az ellenfél térfelének szerzett labdát a Lazio, Danilho Doekhi balról centerezett, Albert Gudmundsson pedig a kapuba lőtt. Az ötperces hosszabbításban az Udinese kétségbeesett próbálkozásait simán hárították a rómaiak, Gennaro Gattuso legénysége így három forduló után is hibátlan. 1–2

OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ, hétfői mérkőzések

Cagliari–Lecce 1–0 (D. Maldini 29.)

Udinese–Lazio 1–2 (Karlström 49., ill. Frattesi 75., A. Gudmundsson 88.)

Vasárnap játszották

Frosinone–Venezia 3–2 (Raimondo 21., 39., Kvernadze 83., ill. J. Yeboah 66., Sagrado 74.)

Parma–Monza 1–1 (Lontani 60., ill. J. Robinson 38.)

Bologna–Sassuolo 2–2 (R. Piccoli 50., Dovbik 90+1., ill. Doig 19., Adzsics 55.)

Juventus–Milan 1–1 (Gatti 92., ill. A. Cisse 69.)

Szombaton játszották

Roma–Atalanta 2–1 (Hermoso 89., Soulé 90+3., ill. Éderson 47.)

Fiorentina–Torino 1–2 (Pellegrino 47., ill. Mandragora 73., Ché Adams 82.)

Internazionale–Napoli 3–2 (La. Martínez 56., 90+1., M. Thuram 82., ill. Politano 50., Höjlund 53.)

Pénteken játszották

Genoa–Como 1–4 (Oszmajics 19., ill. M. Baturina 25., A. Diao 30., 78., Paz 40.)