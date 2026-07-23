Úgy tűnik, Guardiolából nem lesz olasz szövetségi kapitány – sajtóhír

A tekintélyes olasz sportlap szerint a spanyol szakember nyitott lenne a felkérésre, de a pénzügyi és személyes feltételek miatt jelenleg távolinak tűnik a megállapodás, így az Olasz Labdarúgó-szövetség (minden bizonnyal) kénytelen lesz más jelölt után nézni a piacon.

A La Gazzetta dello Sport úgy tudja: a szövetség képviseletében a válogatott technikai igazgatója, Paolo Maldini és a szövetség stratégiai tanácsadója, Leonardo Barcelonában tárgyalt Guardiolával, aki a tervek szerint nem csupán a válogatott szövetségi kapitánya lett volna, hanem egy átfogó szakmai projektért is felelt volna – beleértve az utánpótlásképzést és az olasz futball alapvető újjászervezését.

Az elképzelés állítólag felkeltette Guardiola érdeklődését, ugyanakkor kétségei is voltak: tudniillik a tréner korábban megígérte családjának, hogy hosszú évek után végre pihenőt tart, ezért a kezdetektől vonakodott attól, hogy elvállalja a teljes embert kívánó feladatot. Ráadásul mivel a Nemzetek Ligája ősszel elkezdődik, már nagyon korán munkába kellene állnia a válogatottnál.

A tárgyalások másik nagy akadályát az anyagiak jelentették. Az olasz szövetség évi tízmillió eurós fizetést ajánlott Guardiolának, aki a Gazzetta szerint ennek csaknem a dupláját, mintegy húszmillió eurót szeretne keresni új munkahelyén. Kétségtelen, hogy ez hatalmas különbség, nem beszélve arról, hogy az olasz szövetség pénzügyi lehetőségei – részben az utóbbi évek sikertelenségei miatt – eleve korlátozottak.

Giovanni Malago, az szövetség júniusban megválasztott elnöke mindenesetre továbbra sem mondott le Guardiola megszerzéséről, hajlandó még néhány napot várni. Ezért jelezte azt is, hogy a szövetség csütörtöki közgyűlésén várhatóan még nem nevezik meg az új kapitányt.

Ha Guardiola nemet mond, akkor az olasz szövetségnek más jelölt után kell néznie, és előtérbe kerülhetnek olyan nevek, akik – ilyen-olyan módon – már korábban is tevékenykedtek az olasz labdarúgásban: ebben az esetben Antonio Conte újbóli kinevezése tűnne a legvalószínűbb forgatókönyvnek, de mellette Roberto Mancini és Andrea Pirlo neve is szóba került lehetséges megoldásként.