Guardiolát nem érdekli a fizetése, reális az esély az olasz kapitányságra – sajtóhír

Az olasz szövetség elnöke, Giovanni Malago már ezt megelőzően elmondta a Calciomercatónak, hogy nincs nézeteltérés közte és Maldiniék között, hozzátéve, hogy nem csupán Roberto Mancini és Andrea Pirlo szerepel a lehetséges kapitányjelöltek listáján. Malago hozzátette, hogy az új szövetségi kapitányt napokon belül kinevezik.

Noha korábban úgy tűnt, hogy Guardiola magas fizetése miatt a katalán géniusz szerződtetése egy lehetetlen küldetés, Maldini és Leonardo barcelonai kiszállása során kiderült, hogy a fizetés nem fog gondot okozni az 55 éves szakembernek, aki ehelyett egy mindenre kiterjedő projektben érdekelt, amely új alapokra helyezné az olasz labdarúgást. Guardiola nem mondott nemet a FIGC ajánlatára, s az említett források szerint a következő két napban dönteni fog a jövőjéről.

A Sky Sport Italia szerint a felek egy négyéves ciklusban gondolkodnak, amely a Nemzetek Ligáján és a 2028-as Eb-n át a 2030-as vb-n csúcsosodna ki, s a fókusz az utánpótlásban található tehetségek megtalálásán és a felnőtt válogatottba való beépítésén lenne.

Pep Guardiola számára nem ismeretlen az olasz labdarúgás, hiszen játékosként megfordult a Bresciában és az AS Romában is – előbbi klubnál különleges kapcsolat fűzte edzőjéhez, a néhai Carlo Mezzonéhoz. Az olaszul folyékonyan beszélő katalán szakember közismerten jó barátja Maldininek – emlékezetes, hogy a Barcelonával 2009-ben megnyert BL-címét az abban az évben visszavonuló védőnek ajánlotta.