Nemzeti Sportrádió

Több mint 45 milliárd dolláros bevétellel rekordot döntött az európai klubfutball

2026.07.09. 16:25
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Fotó: Getty Images
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Deloitte Serie A Ligue 1 Bundesliga Premier League bevétel La Liga
Először haladta meg a 45 milliárd dollárt az európai klubfutball teljes bevétele, derült ki a Deloitte könyvvizsgáló cég beszámolójából.

A Deloitte könyvvizsgáló cég kimutatásai alapján – az első osztályokat figyelembe véve – a 2024–2025-ös idényben 45.709 milliárd dollár volt az európai labdarúgás teljes bevétele, az előző szezon 43.423 milliárdjához képest.

Az öt topligára – az angol Premier League-re, a német Bundesligára, a spanyol La Ligára, az olasz Serie A-ra, valamint a francia Ligue 1-re – vonatkozóan 6 százalékos a növekedés, ami így összesen 24.683 milliárd dollár, a nagy egésznek több mint a fele. Ezek között a Premier League vezet, közel 9.119 milliárd dollárral, ami az angol futball esetében 8 százalékos növekedés az egy évvel korábbi adatok után.

Második helyen a Bundesliga áll (4.914 milliárd dollár, 12 százalékos plusz), amiben döntő szerep jut annak, hogy kiugróan magas, mintegy 97 százalékos a stadionok látogatottsága. Harmadik helyezett a La Liga, negyedik a Serie A, ötödik pedig a Ligue 1. Ezek közül egyedüliként utóbbi esetében csökkent a bevétel, mintegy 15 százalékkal.

 

Deloitte Serie A Ligue 1 Bundesliga Premier League bevétel La Liga
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