Gasper Marguctól búcsúmeccsel köszön el a Veszprém

Az 50 éves veszprémi klub ugyanis ezen a meccsen búcsúztatja el a csapattól 12 idény után a nyár elején a nevelőegyesületéhez, a Celjéhez visszatérő Gasper Margucot. A veszprémiek hivatalos honlapja szerint a „két klub hosszú évek óta szoros kapcsolat ápol, számos játékos és szakember kötötte már össze Veszprémet és Celjét, akik közül kiemelkedik Gasper Marguc, aki a Celjében nevelkedett és a veszprémi évei után anyaegyesületében tervezi pályafutása lezárását”.

A gálameccs szünetében a veszprémiek meglepetéssel készülnek búcsúzó klublegendájuk részére, és a mérkőzésen egyébként bemutatkoznak majd az „Építők” új igazolásai, a teljes keret minden játékosa pályára lép, s külön köszöntik a nyári junior Eb-győztes magyar válogatott veszprémi tagjait is.

A 35 esztendős, világbajnoki bronzérmes Marguc 2014-ben érkezett Veszprémbe, a magyar bajnokságot nyolc, a Magyar Kupát kilenc, a SEHA-ligát négy alkalommal nyerte meg a csapattal. A Bajnokok Ligája négyes döntőjében hatszor szerepelt, 2016-ban pedig a BL-szezon legjobb jobbszélsőjének választották.

A mérkőzés 2026. augusztus 7-én, 18.00 órakor kezdődik, a belépés ingyenes, előzetes regisztrációra nincs szükség, a lelátón a helyek érkezési sorrendben foglalhatók el.