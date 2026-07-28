Nemzeti Sportrádió

Djokovics és Szabalenka összeállnak vegyes párosban a US Openen

2026.07.28. 12:18
Fotó: Getty Images
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Novak Djokovics Arina Szabalenka US Open
A 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb Novak Djokovics és a női teniszezők világelsője, a fehérorosz Arina Szabalenka együtt indulnak a US Open vegyespáros-versenyében.

A vegyes párosok küzdelmeit a torna felvezetéseként, még az egyes versenyek előtt mindössze három nap alatt bonyolítják le, 16 duó részvételével. A mezőny úgy áll össze, hogy a két játékos egyéni összevont világranglista-helyezése alapján a hat legjobb automatikusan résztvevő, nyolc kettős kap szabadkártyát, kettő pedig a nyolccsapatos selejtezőből jut fel.

A nyolcaddöntőtől az elődöntőig két, négy játékig tartó szettig tart egy mérkőzés – 40:40-nél egyetlen pont dönt –, döntő játszma esetén 10 pontig tartó rövidítéssel, míg a fináléban a hagyományos szabályok érvényesek, leszámítva, hogy itt sincs előny 40:40-nél.

A Djokovics, Szabalenka duó mellett több nagy nevű páros állt össze: az amerikai Taylor Fritz a kazah Jelena Ribakinával, a japán Nisikori Kei honfitársával, Oszaka Naomival, a lengyel Iga Swiatek pedig a norvég Casper Ruuddal alkot egy duót, ugyanakkor a férfi világelső Jannik Sinner és a sérülése után lábadozó spanyol Carlos Alcaraz nem indul.

 

Novak Djokovics Arina Szabalenka US Open
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