Djokovics és Szabalenka összeállnak vegyes párosban a US Openen

A vegyes párosok küzdelmeit a torna felvezetéseként, még az egyes versenyek előtt mindössze három nap alatt bonyolítják le, 16 duó részvételével. A mezőny úgy áll össze, hogy a két játékos egyéni összevont világranglista-helyezése alapján a hat legjobb automatikusan résztvevő, nyolc kettős kap szabadkártyát, kettő pedig a nyolccsapatos selejtezőből jut fel.

A nyolcaddöntőtől az elődöntőig két, négy játékig tartó szettig tart egy mérkőzés – 40:40-nél egyetlen pont dönt –, döntő játszma esetén 10 pontig tartó rövidítéssel, míg a fináléban a hagyományos szabályok érvényesek, leszámítva, hogy itt sincs előny 40:40-nél.

A Djokovics, Szabalenka duó mellett több nagy nevű páros állt össze: az amerikai Taylor Fritz a kazah Jelena Ribakinával, a japán Nisikori Kei honfitársával, Oszaka Naomival, a lengyel Iga Swiatek pedig a norvég Casper Ruuddal alkot egy duót, ugyanakkor a férfi világelső Jannik Sinner és a sérülése után lábadozó spanyol Carlos Alcaraz nem indul.