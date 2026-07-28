Vigvári Vendel: Szomorúak vagyunk, de igyekszünk a pozitívumokat is figyelembe venni

Nem kezdődött jól a Görögország elleni vk-finálé, a rivális hatékonyan használta ki a helyzeteit, ezzel párhuzamosan a mieink nem mindig őrizték kellően az ellenfél játékosait, és ezúttal védésekből is kevesebb jutott. Nagy gólokból azért nálunk sem volt hiány, a második negyed hajrájában Vigvári Vendel lövésével egyenlített a magyar csapat (6–6), ám még a nagyszünet előtt visszaszerezte a vezetést Dimitrisz Szkumbakisz, így 7–6-os görög előnnyel fordultak a csapatok. A harmadik negyedben 9–8-ra már mi vezettünk, ám a szakasz hajrája megint a görögöké volt (11–10), hogy aztán a záró felvonás elején néhány támadásunk elhaljon, az ellenfél pedig meglépjen 14–11-re. Óriási hajrával még egyenlítettünk, de egy labda nélküli kiállítás után Sztilianosz Argiropulosz beküldte a győztes gólt, amire már nem tudtak válaszolni a mieink – történetük során először állhattak világversenyen a dobogó tetején a görögök.

„Nagyon szomorúak vagyunk, mert ez már a harmadik elveszített döntőnk egymás után – idézi a Magyar Vízilabda-szövetség Vigvári Vendelt. – Lehet úgy is nézni, hogy félig tele van a pohár vagy félig üres, azért igyekszünk a pozitívumokat is figyelembe venni. Nagyon bízom a srácokban, és élvezem a velük töltött időt, azt, hogy minden felkészülés során közösen alkotunk valamit – ez teljesen egyedülálló. A nézők valamennyire láthatják ezt a mérkőzéseinken, de a hétköznapokban még inkább érződik. Sajnálom, hogy ez a versenyidőszak lezárult, ezután jó darabig nem lesz együtt a válogatott, de szép céljaink vannak: jövőre a budapesti világbajnokságon szeretnénk fényesíteni az érmen, és az olimpia is közeledik. Búslakodni nincs okunk, hálás vagyok a srácoknak, szép egy hónapot töltöttünk együtt.”