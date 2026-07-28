A gyirmóti Iván Alex góljában a gyeptégla is benne volt

Egy év után győztes mérkőzéssel tért vissza a magyar labdarúgás második vonalába a Gyirmót FC Győr. A Weitner Ádám vezetőedző irányította együttes remek meccsen 3–1-re nyert a jó erőkből álló Aqvital FC Csákvár ellen. Noha több labdarúgó is átlagon felüli teljesítményt nyújtott a hazai csapatból, a mérkőzés legjobbja a két gólt szerző Iván Alex volt, s az első fordulóban nyújtott teljesítményével gyaníthatóan felhívta magára az ellenfelek figyelmét a Dunaszerdahelyről származó szélső.

„Fiatalon kerültem Szerdahelyről a győri Fehér Miklós Akadémiára – mondta lapunknak a 29 éves labdarúgó. – Győrben érettségiztem, végigjártam a szamárlétrát, de tizenkét évvel ezelőtt visszatértem Szlovákiába, s a Spartak Trnava játékosaként száztíz meccset játszottam az élvonalban, illetve tagja lehettem a kétszer is kupagyőztes együttesnek. Kipróbáltam magam Csehországban is, aztán két éve elfogadtam a Gyirmót hívását, s mivel magyar állampolgárságom is van, nincs akadálya annak, hogy az NB II-ben futballozhassak. Valóban, az első meccsem álomszerűen alakult, még akkor is, ha a Csákvár bombagóllal már az első percben vezetést szerzett. A találkozó előtti taktikai értekezleten felkészültünk arra az eshetőségre is, hogy hátrányból kell felállnunk, ennek tudható be, hogy nem estünk szét, nem estünk pánikba, azt játszottuk, amit gyakoroltunk, amit elképzeltünk. Talán éppen ezért lett kimondottan jó meccs ebből a bajnokiból.”

Iván Alex az NB II egyik leggyorsabb labdarúgójának számít, ám vasárnap mégsem az elfutásaival, hanem távoli lövéssel és remek cselsorozat után talált a csákváriak kapujába.

„Már a felkészülési mérkőzéseken is sikerrel próbálkoztam távoli lövéssel – folytatta a szélső. – A meccs után persze nem csak gratulációkat kaptam a többiektől, akik szerint a kapu előtti friss gyeptéglázásnak is köze volt az egyenlítő gólomhoz. Való igaz, az ötösön belül csúszósabbá vált a gyep, s a vetődő Bozó Mirkó kapus előtt megpattant a labda, meg az előtte helyezkedő játékosok is zavarhatták, de nekem csak az számít, hogy bement. Ettől kezdve már az történt a pályán, amit mi akartunk, ráadásul alig kezdődött el a második félidő, és Novák Csanád góljával megszereztük a vezetést, a második gólom pedig már csak – ahogy mondani szokták – hab volt a tortán. Természetesen örültünk a győzelemnek, amely a kiváló csapatmunkának is köszönhető.”

A folytatás bizakodással tölti el a szélsőt, hiszen a következő két mérkőzését is hazai pályán játssza a Gyirmót.

„Előbb a Kozármislenyt fogadjuk, majd az élvonaltól búcsúzott Kazincbarcika érkezik Gyirmótra – mondta még a lapunktól 8-as osztályzatot érdemlő futballista. – Természetesen sokat számít a vasárnapi jó játékkal elért győzelem, reméljük, ennek hatására még inkább számíthatunk a szurkolók támogatására.”