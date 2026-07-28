Nemzeti Sportrádió

Nyílt utcán rabolták ki a belga élklub csatárát Brüsszelben

M. B.M. B.
2026.07.28. 12:10
Mohammed Fuseini (Fotó: Getty images)
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Mohammed Fuseini Royale Union Saint-Gilloise belga labdarúgás
Nyílt utcán, fényes nappal rabolták ki Mohammed Fuseinit, a belga Union Saint-Gilloise ghánai csatárát Brüsszelben vasárnap – írja a Het Laatste Nieuws flamand nyelvű hírportál egy olvasói videóra hivatkozva.

A 24 éves labdarúgót a felvételek tanúsága szerint egy ötfős, csuklyát viselő férfiakból álló társaság kirángatta a parkolóban álló autójából, elvették a telefonját, majd az ellenállni próbáló játékost hárman fogták le a nyakánál fogva, s többek között elvették a többezer euróra becsült karóráját is, míg egy társuk az autót rámolta ki. A támadók ezt követően elengedték Fuseinit, majd kereket oldottak. A támadót ezután kórházba vitték, de nem szenvedett komoly sérülést, s hétfőn már ott volt csapata edzésén.

Az esetről beszámoló Het Laatste Nieuws érdeklődésére a rendőrség közölte, hogy tudnak a felvételről, s az ügyészség már nyomoz az ügyben. „Hálásak vagyunk a brüsszeli rendőrségnek a gyors segítségért” – közölte a lappal az Union Saint-Gilloise. 

Mohammed Fuseini 2024 nyarán igazolt a belga klubba az osztrák Sturm Graztól, s 2025-ben bajnoki címet, míg idén Belga Kupát nyert a fővárosiakkal. A mögöttünk hagyott idény első felének nagy részét sérülés miatt kihagyta, s összesen 27 tétmeccsen három gól volt a mérlege. 

Mohammed Fuseini Royale Union Saint-Gilloise belga labdarúgás
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