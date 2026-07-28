Nemzeti Sportrádió

Deutsch Péter szeptember 2-án távozik az atlétikai szövetségtől

2026.07.28. 11:34
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Akármi lesz a tisztúítás eredménye, nem marad a szövetségnél (Fotó: Dömötör Csaba)
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tisztújító közgyűlés atlétika Deutsch Péter
A jelenleg a szervezet operatív irányítását ellátó Deutsch Péter szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől (MASZ).

A sportvezető a MASZ honlapjának elmondta, Gyulai Miklós elnök lemondása után azért nem távozott ő is, mert „ettől még a magyar atlétikának működnie kell”.

„A sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatoknak működniük kell. Ezért és csak ezért vállaltam el, hogy szeptember 2-ig, a tisztújító küldöttgyűlésig operatív ügyekben irányítom a szövetséget. Úgy döntöttem, hogy alakuljon bárhogyan is az őszi tisztújító küldöttgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozom a szövetségből. Addig pedig az a dolgom, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan és jogszerűen működjön” – jelentette ki Deutsch Péter.

Hozzátette, „kényszerhelyzet volt”, hogy ő lett a szervezet operatív irányítója, és azért vállalta el a feladatot, mert úgy érezte, hogy ezt kívánja a magyar atlétika érdeke.

„Ez volt az egyetlen felelős és jogilag is minden szempontból kifogástalan döntés” – fogalmazott a sportvezető.

A korábbi elnök Gyulai Miklós július 15-én jelentette be, hogy azonnali hatállyal lemond a tisztségéről.

 

tisztújító közgyűlés atlétika Deutsch Péter
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