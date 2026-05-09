Csiszár Henrietta: Különleges és felemelő érzés az Inter csapatkapitányának lenni

2026.05.09. 07:27
Csiszár Henrietta élvezi a milánói "dolce vitát" (Fotó: NSO Tv)
magyar női labdarúgó-válogatott Csiszár Henrietta női foci Inter
Az Inter 1–0-ra legyőzte a városi rivális AC Milant a Serie A 20. fordulójában. A meccsen kezdőként lépett pályára a magyar válogatott és a milánói fekete-kékek csapatkapitánya. Csiszár Henriettát ezúttal több mint ötven magyar buzdította a lelátón. Az NSO Tv pedig kapva kapott az alkalmon, és egy rövid interjút készített az immár öt éve Milánóban légióskodó labdarúgóval.

„Legalább három különböző embertől is hallottam magyar szót és szurkolást – kezdte a Milan elleni győztes mérkőzés utáni legmeghatározóbb élményeit Csiszár Henrietta.Egy derbi amúgy is különleges, de így, hogy ennyi magyarral voltam körülvéve, még különlegesebb volt.”

A válogatott és az Inter csapatkapitánya az NSO Tv kérdésére elárulta, hogy egyre többen járnak ki a mérkőzéseikre, remek a női csapat kapcsolata a szurkolókkal. Csiszár azt is elárulta, hogy a klubon belül egyre nagyobb figyelem övezi a női csapat szereplését, és ezzel egyenes arányban nőnek az elvárások is.

„Azt érzem az évek alatt, hogy egyre többet várnak el tőlünk, de még az a feltételrendszer nincs kialakítva nekünk, hogy azt mondhassuk, hogy igen, akkor most már a bajnoki címért és a kupáért harcolunk, és ez elvárás is.”

Az elvárások viszont egészen biztosan nagyok egy csapatkapitánnyal szemben, a magyar középpályás különleges élményként éli meg, hogy ő vezetheti ki Olaszország egyik legnagyobb klubjának női csapatát a mérkőzésekre: „Nyilván magyarként Olaszországban egy ekkora klubban, mint az Inter csapatkapitányként kivezetni a csapatot, ez nagyon felemelő érzés, nagyon büszke vagyok!”

Bajnoki címmel ünnepelte az Inter Club Ungheria a huszadik születésnapját

Több mint ötven magyar drukker is ott volt a San Siróban vasárnap, amikor bajnok lett az Inter.

Arannyal feledtette az előző évi botlásokat az Internazionale

A hétvégén több országban is bajnokot avattak: összeállításunkban az olasz, a svájci, a szlovák és a portugál aranyérmesről olvashatnak.

 

