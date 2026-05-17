Az örömfoci elmaradt, az Inter csak ikszelt otthon a Veronával

A már bajnok és friss kupagyőztes Internazionale – a fekete-kékek a mérkőzés előtt körbe is hordozták a Coppa Italia-trófeát a Giuseppe Meazza Stadionban – és a következő idényt a másodosztályban kezdő Hellas Verona meccsén minden adott volt az örömfocihoz, hiszen mindenféle nyomás nélkül futballozhattak a csapatok. Az első félidő nyomasztó Inter-fölényben telt, fél óra után 81:19 volt a labdabirtoklási arány a házigazdák javára, a kaput azonban ugyanannyiszor találták el a csapatok, Yann Sommernek és Lorenzo Montipónak és kétszer-kétszer kellett védenie – utóbbinak a 43. percben bravúrt kellett bemutatnia ahhoz, hogy hárítsa a vele egy az egyben farkasszemet néző Henrih Mhitarjan próbálkozását.

A második felvonásban aztán gyorsan vezetést szereztek a házigazdák: a 47. percben Ange-Yoan Bonny lövésébe Andrias Edmundsson ért bele szerencsétlenül, a feröeri bekken megpattanó labda így akadálytalanul jutott a veronaiak kapujába. Tíz perccel később Lautaro Martínez növelhette volna az Inter előnyét, de Montipo újabb szenzációs védéssel megakadályozta, hogy a házigazdák csapatkapitánya is feliratkozzon az eredményjelzőre. Hasonlóan nagy helyzetet puskázott el a milánóiak részéről Mattia Mosconi, a 19 éves center ziccerben nem sokkal lőtt a bal alsó sarok mellé. A hosszabbításban aztán jött a slusszpoén: a veronaiak skót csatára, Kieron Bowie csapott le egy gazdátlan labdára, és egyenlített – az Inter nem tudta győzelemmel ünnepelni bajnoki és kupasikerét. 1–1

OLASZ SERIE A

37. FORDULÓ

Internazionale–Hellas Verona 1–1 (Edmundsson 47. – öngól, ill. K. Bowie 90+1.)

Roma–Lazio 2–0 (G. Mancini 39., 65.)

Kiállítva: Franca (69.), ill. Rovella (69.)

Juventus–Fiorentina 0–2 (Ndour 33., Mandragora 82.)

Kiállítva: L. Ranieri (71., Fiorentina)

Genoa–Milan 1–2 (J. Vásquez 85., ill. Nkunku 49. – 11-esből, Athekame 80.)

Pisa–Napoli 0–3 (McTominay 20., Rrahmani 26., R. Höjlund 90+1.)

Como–Parma 1–0 (A. Moreno 57.)

KÉSŐBB

18.00: Atalanta–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Torino (Tv: Match4)

20.45: Sassuolo–Lecce

20.45: Udinese–Cremonese