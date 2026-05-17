Az örömfoci elmaradt, az Inter csak ikszelt otthon a Veronával
A már bajnok és friss kupagyőztes Internazionale – a fekete-kékek a mérkőzés előtt körbe is hordozták a Coppa Italia-trófeát a Giuseppe Meazza Stadionban – és a következő idényt a másodosztályban kezdő Hellas Verona meccsén minden adott volt az örömfocihoz, hiszen mindenféle nyomás nélkül futballozhattak a csapatok. Az első félidő nyomasztó Inter-fölényben telt, fél óra után 81:19 volt a labdabirtoklási arány a házigazdák javára, a kaput azonban ugyanannyiszor találták el a csapatok, Yann Sommernek és Lorenzo Montipónak és kétszer-kétszer kellett védenie – utóbbinak a 43. percben bravúrt kellett bemutatnia ahhoz, hogy hárítsa a vele egy az egyben farkasszemet néző Henrih Mhitarjan próbálkozását.
A második felvonásban aztán gyorsan vezetést szereztek a házigazdák: a 47. percben Ange-Yoan Bonny lövésébe Andrias Edmundsson ért bele szerencsétlenül, a feröeri bekken megpattanó labda így akadálytalanul jutott a veronaiak kapujába. Tíz perccel később Lautaro Martínez növelhette volna az Inter előnyét, de Montipo újabb szenzációs védéssel megakadályozta, hogy a házigazdák csapatkapitánya is feliratkozzon az eredményjelzőre. Hasonlóan nagy helyzetet puskázott el a milánóiak részéről Mattia Mosconi, a 19 éves center ziccerben nem sokkal lőtt a bal alsó sarok mellé. A hosszabbításban aztán jött a slusszpoén: a veronaiak skót csatára, Kieron Bowie csapott le egy gazdátlan labdára, és egyenlített – az Inter nem tudta győzelemmel ünnepelni bajnoki és kupasikerét. 1–1
OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
Internazionale–Hellas Verona 1–1 (Edmundsson 47. – öngól, ill. K. Bowie 90+1.)
Roma–Lazio 2–0 (G. Mancini 39., 65.)
Kiállítva: Franca (69.), ill. Rovella (69.)
Juventus–Fiorentina 0–2 (Ndour 33., Mandragora 82.)
Kiállítva: L. Ranieri (71., Fiorentina)
Genoa–Milan 1–2 (J. Vásquez 85., ill. Nkunku 49. – 11-esből, Athekame 80.)
Pisa–Napoli 0–3 (McTominay 20., Rrahmani 26., R. Höjlund 90+1.)
Como–Parma 1–0 (A. Moreno 57.)
KÉSŐBB
18.00: Atalanta–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Torino (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Lecce
20.45: Udinese–Cremonese
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|37
|27
|5
|5
|86–32
|+54
|86
|2. Napoli
|37
|22
|7
|8
|57–36
|+21
|73
|3. Roma
|37
|22
|4
|11
|57–31
|+26
|70
|4. Milan
|37
|20
|10
|7
|52–33
|+19
|70
|5. Como
|37
|19
|11
|7
|61–28
|+33
|68
|6. Juventus
|37
|19
|11
|7
|59–32
|+27
|68
|7. Atalanta
|36
|15
|13
|8
|50–34
|+16
|58
|8. Bologna
|36
|15
|7
|14
|45–43
|+2
|52
|9. Lazio
|37
|13
|12
|12
|39–39
|0
|51
|10. Udinese
|36
|14
|8
|14
|45–46
|–1
|50
|11. Sassuolo
|36
|14
|7
|15
|44–46
|–2
|49
|12. Torino
|36
|12
|8
|16
|41–59
|–18
|44
|13. Parma
|37
|10
|12
|15
|27–46
|–19
|42
|14. Genoa
|37
|10
|11
|16
|41–50
|–9
|41
|15. Fiorentina
|37
|9
|14
|14
|40–49
|–9
|41
|16. Cagliari
|36
|9
|10
|17
|36–51
|–15
|37
|17. Lecce
|36
|8
|8
|20
|24–48
|–24
|32
|18. Cremonese
|36
|7
|10
|19
|30–53
|–23
|31
|19. Verona
|37
|3
|12
|22
|25–59
|–34
|21
|20. Pisa
|37
|2
|12
|23
|25–69
|–44
|18