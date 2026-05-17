Az örömfoci elmaradt, az Inter csak ikszelt otthon a Veronával

2026.05.17. 17:04
Korai volt az Inter-öröm, a hosszabbításban egyenlített a Verona (Fotó: Getty Images)
Serie A 37. forduló Internazionale Hellas Verona Inter
Hatalmas fölényben játszott a Hellas Verona ellen az Internazionale, amely a második félidő elején esett Andrias Edmundsson-öngóllal vezetést is szerzett az élvonalnak már korábban búcsút intő ellenfelével szemben az olasz első osztályú labdarúgó-bajnokság 37. fordulójában, ám a hajrában jobban koncentráló vendégek Kieron Bowie szemfüles góljával egyenlíteni tudtak.

A már bajnok és friss kupagyőztes Internazionale – a fekete-kékek a mérkőzés előtt körbe is hordozták a Coppa Italia-trófeát a Giuseppe Meazza Stadionban – és a következő idényt a másodosztályban kezdő Hellas Verona meccsén minden adott volt az örömfocihoz, hiszen mindenféle nyomás nélkül futballozhattak a csapatok. Az első félidő nyomasztó Inter-fölényben telt, fél óra után 81:19 volt a labdabirtoklási arány a házigazdák javára, a kaput azonban ugyanannyiszor találták el a csapatok, Yann Sommernek és Lorenzo Montipónak és kétszer-kétszer kellett védenie – utóbbinak a 43. percben bravúrt kellett bemutatnia ahhoz, hogy hárítsa a vele egy az egyben farkasszemet néző Henrih Mhitarjan próbálkozását.

A második felvonásban aztán gyorsan vezetést szereztek a házigazdák: a 47. percben Ange-Yoan Bonny lövésébe Andrias Edmundsson ért bele szerencsétlenül, a feröeri bekken megpattanó labda így akadálytalanul jutott a veronaiak kapujába. Tíz perccel később Lautaro Martínez növelhette volna az Inter előnyét, de Montipo újabb szenzációs védéssel megakadályozta, hogy a házigazdák csapatkapitánya is feliratkozzon az eredményjelzőre. Hasonlóan nagy helyzetet puskázott el a milánóiak részéről Mattia Mosconi, a 19 éves center ziccerben nem sokkal lőtt a bal alsó sarok mellé. A hosszabbításban aztán jött a slusszpoén: a veronaiak skót csatára, Kieron Bowie csapott le egy gazdátlan labdára, és egyenlített – az Inter nem tudta győzelemmel ünnepelni bajnoki és kupasikerét. 1–1

OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
Internazionale–Hellas Verona 1–1 (Edmundsson 47. – öngól, ill. K. Bowie 90+1.)
Roma–Lazio 2–0 (G. Mancini 39., 65.)
Kiállítva: Franca (69.), ill. Rovella (69.)
Juventus–Fiorentina 0–2 (Ndour 33., Mandragora 82.)
Kiállítva: L. Ranieri (71., Fiorentina)
Genoa–Milan 1–2 (J. Vásquez 85., ill. Nkunku 49. – 11-esből, Athekame 80.)
Pisa–Napoli 0–3 (McTominay 20., Rrahmani 26., R. Höjlund 90+1.)
Como–Parma 1–0 (A. Moreno 57.)
KÉSŐBB
18.00: Atalanta–Bologna (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Torino (Tv: Match4)
20.45: Sassuolo–Lecce
20.45: Udinese–Cremonese

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale37275586–32+54 86 
2. Napoli37227857–36+21 73 
3. Roma372241157–31+26 70 
4. Milan372010752–33+19 70 
5. Como371911761–28+33 68 
6. Juventus371911759–32+27 68 
7. Atalanta361513850–34+16 58 
8. Bologna361571445–43+2 52 
9. Lazio3713121239–3951 
10. Udinese361481445–46–1 50 
11. Sassuolo361471544–46–2 49 
12. Torino361281641–59–18 44 
13. Parma3710121527–46–19 42 
14. Genoa3710111641–50–9 41 
15. Fiorentina379141440–49–9 41 
16. Cagliari369101736–51–15 37 
17. Lecce36882024–48–24 32 
18. Cremonese367101930–53–23 31 
19. Verona373122225–59–34 21 
20. Pisa372122325–69–44 18 

 

 

