Könyvbemutató: hogyan lehet eljutni 25 év alatt 1300 mérkőzésre?

Séra Attila nem egy sztársportoló, se nem celeb: mégis könyv született az életéről. Séra Attila egy utazási iroda vezetője, aki 26 évvel ezelőtt Milánóban az Inter szerelmese lett, és megfogadta: azt az élményt, ami őt a San Siróban érte, át kell adnia minden magyar futballrajongónak. Álmát megvalósította, immáron negyed évszázada ennek él: több mint 1300 mérkőzésen volt ott nemcsak Milánóban, hanem szerte a világban. Ott volt több Bajnokok Ligája döntőn, végigkísérte az Inter triplázó szezonját José Mourinhóval olyannyira, hogy a BL-menetelés minden meccsén ott volt még Kijevben és Moszkvában is, amiért a döntő előtt külön köszöntötték őt a milánói klub szurkolói. Több mint 50 milánói derbit látott élőben, amit sok olasz sem mondhat el magáról. De jár válogatott túrákra is, ott volt két Európa-bajnokságon, és még sorolhatnánk...

Séra Attila élete így bővelkedik kalandokban, amit a Nemzeti Sport videós munkatársa, Nagy-Pál Tamás vetett papírra, ebből született meg az Éld át a futball csodáját! címáű könyv.

„Attilának a korábbi élete sem éppen unalmas, már az is jó sztori, ahogy a csepeli panelből indulva a Csepel SC gyereklabdarúgójából a nagy Honvéd szurkolója, majd egy máig meghatározó szurkolói csoportjának az alapítója, és a vidéki túrák első számú szervezője lett – majd eljutott Milánóba, ahol élete álmát kitalálta, és meg is valósította, hiszen élt is ott már feleségével, Annával és folyamatosan bővülő családjával öt éven keresztül” – mondta el kollégánk a könyvbemutatón.

„Remélem, hogy ez a könyv arra is jó lesz, hogy többet beszéljenek a szurkolókról – ezek már a könyv főszereplőjének, Séra Attilának a szavai. – Egy labdarúgónak rengeteg lemondással jár, hogy profivá váljon, ez vitathatatlan. De egy szurkolónak is rengeteg lemondás az, hogy minden meccsen ott lehessen a lelátón. Együtt alkotjuk ezt a csodálatos sportágat!”

A sajtótájékoztatón ott volt a 28-szoros korábbi válogatott labdarúgó, Rudolf Gergely is, aki a könyv előszavát írta, két okból: 2011-ben a Bari játékosaként gólt lőtt a Milannak a San Siróban, amit Séra élőben látott. Másrészt azóta már maga is a könyv főszereplőjének utasának vallhatja magát – több Milan-meccsen is ott volt a lelátón szurkolóként.

„Amikor Franciaországban játszottam, már annak is örültem, ha rávilloghattam egy magyar rendszámú kamionra az autópályán. A Milannak lőtt gólom során pedig emlékszem, az az Alessandro Nesta fogott engem, akit néhány évvel korábban még csak a tévében bámultam, hihetetlen élmény volt” – emlékezett vissza Rudolf.

Séra Attila életében és így a könyvben is kiemelt szerepet kap a jótékonykodás: tavaly a Ment Életet Alapítvány segítségével 25 beteg gyermeket vitt ki a magyar válogatott Montenegró elleni Európa-bajnoki selejtezőjére, jövő februárban pedig az adományokból 50 beteg gyermeket készül utaztatni a milánói városi derbire.

A 220 oldalas Éld át a futball csodáját! 5990 forintos áron az www.eldat.hu oldalon megrendelhető, az Absolute Teamsport Focivilág boltjában pedig személyesen is megvásárolható.