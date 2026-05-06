Bajnoki címmel ünnepelte az Inter Club Ungheria a huszadik születésnapját

KAISER TAMÁS
2026.05.06. 18:19
Több mint ötven magyar a San Siro előtt (Fotó: NSO Tv)
Séra Attila Internazionale Seria A Inter
Mindenkinek máshogy lesz kedvenc csapata. Van, akit egy véletlennek köszönhetően ejt rabul az adott együttes, van, aki egy játékos miatt kezd el drukkolni az adott klubnak, és persze akad olyan is, akit egy mérkőzés győz meg. Nincs ez másként az immár huszonegyszeres olasz bajnok Inter magyarországi szurkolóival sem. Az NSO Tv őket kísérte el Milánóba az elmúlt hétvégén.

Séra Attilát egészen biztosan nem kell bemutatni az Inter szurkolóinak. A közel harminc éve meccs-utazásszervezéssel foglalkozó háromgyermekes édesapa egy véletlennek köszönheti, hogy évtizedekkel ezelőtt rabul ejtette a szívét Milánó fekete-kék együttese. Attila nem mellesleg idén arra is vállalkozott, hogy teljesítse az „Ogni volta”-t, vagyis hogy ott legyen az Inter valamennyi hazai és idegenbeli bajnoki, kupa-, illetve Bajnokok Ligája-mérkőzésén az idényben (erről majd egy későbbi videóban bővebben is szó lesz, jelenleg ötven meccsen van túl Séra Attila).

Az igazi rajongó pedig a klub iránti szeretetét megpróbálja (több-kevesebb sikerrel) átragasztani a családjára is. Az NSO Tv által a milánói Dóm téren mikrofonvégre kapott Millisits Dániel elárulta, hogyan is megy ez otthon, és persze kiderül, ki miatt lett szurkoló. 

Az Inter Club Ungheria mára csaknem kétszáz tagot számlál, ami nem kevés feladatot ad, szükség van tehát olyanokra, akik kiveszik a részüket a szervezésből, egyéb feladatokból. Papp Gyula, vagyis ahogy a klubon belül a legtöbben ismerik, Gyuszi is ilyen, segít, ahol tud. Őt egy lassan harmincéves kupadöntő győzte meg, hogy az Inter meccseit kell látogatnia, ha ideje engedi.

Arannyal feledtette az előző évi botlásokat az Internazionale

A hétvégén több országban is bajnokot avattak: összeállításunkban az olasz, a svájci, a szlovák és a portugál aranyérmesről olvashatnak.

 

Chivu az Inter bajnoki címéről: Fontos fejezet egy nagy klub történetében

A román szakember elismerte, hogy csapata sikerének kulcsa a játékosok minőségében rejlik, ugyanakkor hálás az elődjeinek is.

 

