Bajnoki címmel ünnepelte az Inter Club Ungheria a huszadik születésnapját

Séra Attilát egészen biztosan nem kell bemutatni az Inter szurkolóinak. A közel harminc éve meccs-utazásszervezéssel foglalkozó háromgyermekes édesapa egy véletlennek köszönheti, hogy évtizedekkel ezelőtt rabul ejtette a szívét Milánó fekete-kék együttese. Attila nem mellesleg idén arra is vállalkozott, hogy teljesítse az „Ogni volta”-t, vagyis hogy ott legyen az Inter valamennyi hazai és idegenbeli bajnoki, kupa-, illetve Bajnokok Ligája-mérkőzésén az idényben (erről majd egy későbbi videóban bővebben is szó lesz, jelenleg ötven meccsen van túl Séra Attila).

Az igazi rajongó pedig a klub iránti szeretetét megpróbálja (több-kevesebb sikerrel) átragasztani a családjára is. Az NSO Tv által a milánói Dóm téren mikrofonvégre kapott Millisits Dániel elárulta, hogyan is megy ez otthon, és persze kiderül, ki miatt lett szurkoló.

Az Inter Club Ungheria mára csaknem kétszáz tagot számlál, ami nem kevés feladatot ad, szükség van tehát olyanokra, akik kiveszik a részüket a szervezésből, egyéb feladatokból. Papp Gyula, vagyis ahogy a klubon belül a legtöbben ismerik, Gyuszi is ilyen, segít, ahol tud. Őt egy lassan harmincéves kupadöntő győzte meg, hogy az Inter meccseit kell látogatnia, ha ideje engedi.