Labdarúgás: döntetlent játszott Ausztriával az U17-es válogatott

A tavaszi szezon utolsó programjaként négynapos összetartás várt az U17-es labdarúgó-válogatottra, amely Ausztria elleni felkészülési meccsel zárta az edzőtábort Gyirmóton – írja az mlsz.hu.

A magyar csapat kezdte jobban a találkozót, Polonkai Noel révén már a hatodik percben megszerezte a vezetést Jeremiás Gergő együttese (1–0), a vendégek azonban gyorsan egyenlítettek, miután egy távoli osztrák lövés megpattant egy védőn, majd a lécről levágódó labdát Zuschlag lőtte a hálóba (1–1).

Az egyenlítést követően aktívabbá vált az osztrák válogatott, Jakab Mátyás két szép védést is bemutatott, a félidő közepétől pedig ismét kiegyenlítettebb lett a játék. A 39. percben Polonkai szabadrúgását tolta a léc fölé az osztrák kapus, aztán a félidő zárásaként Berekméri-Szigeti Ákos harcolt ki tizenegyest, amit Vasiljevic Andrej magabiztosan értékesített (2–1).

A második félidő derekán ismét egyenlített Ausztria, Mijatovic volt eredményes (2–2). A magyar válogatott azonban harmadszor is előnybe került, a 74. percben egy jobb oldali szabadrúgásból Szakál Dénes fejelt gólt (3–2).

A hajrában a mieink már többnyire védekeztek, és próbálták őrizni az előnyüket, ám végül góllá érett az osztrák nyomás, és Berger beállította a végeredményt (3–3).

„Nagyon jó meccset játszottunk, sok mindent láttunk abból a pályán, amit az edzéseken gyakoroltunk, a játékosok nagyszerű hozzáállással és időnként látványosan is futballoztak – nyilatkozta Jeremiás az mlsz.hu-nak. – Sajnálom, hogy nem sikerült nyerni, mert megérdemeltünk volna, de a védekezésben elkövettünk egy-két hibát, amit az ellenfelünk a minőségéből fakadóan kihasznált. Dominálni tudtunk egy erős csapat ellen, bár ez most nem párosult győzelemmel. Az egész félévben gratulálok a csapatnak, mert tavalyi, rosszabbul sikerült őszi időszakot ki tudtuk javítani és pozitív érzésekkel vághatunk neki az U18-as korosztály kihívásainak."

Magyarország–Ausztria 3–3 (2–1)

Magyarország: Jakab Mátyás (Balogh Barnabás, a szünetben) – Szendrei Bence (Acsai Dominik, 74.), Russnák Áron, Szakál Dénes (Herold Ádám, 80.), Balogh Áron – Serucza Márk (Tóth Miklós, 74.) – Polonkai Noel, Berekméri-Szigeti Ákos (Kiss Máté. 66.) – Wiesner Balázs (Tóth Miklós, 80.), Vasiljevic Andrej, Görög Vincent (Bokor Balázs, 66.)

Gólszerző: Polonkai (6.), Vasiljevic (45+2. – tizenegyesből), Szakál (74.) ill. Zuschlag (9.), Mijatovic (66.), Berger (86.)

