Serie A: sorozatban a harmadik meccs végződött gól nélkül

ROCK PÉTER
2026.05.03. 15:00
Lorenzo De Silvestri és Gianluca Gaetano vívott néhány csatát egymással (Fotó: Getty Images)
Serie A Bologna Cagliari
A semleges szurkolók számára nem lehet túl vonzó az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 35. fordulója, amely vasárnap úgy folytatódott, ahogy a szombati játéknap véget ért: gól nélküli döntetlennel.

Ezúttal a Bologna otthonában született 0–0, de a vendég Cagliari számára az egy pont is értékes lehet, hiszen a csapatnak így már szinte biztosan nem lesznek kiesési gondjai az idény hajrájában.

Szombaton a Como–Napoli és az Atalanta–Genoa meccs végződött gól nélküli döntetlennel, a hétvége eddigi öt meccséből három 0–0-val ért véget.

OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Bologna–Cagliari 0–0
15.00: Sassuolo–Milan
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)
Como–Napoli 0–0
Atalanta–Genoa 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Internazionale

34

25

4

5

80–31

+49 

79 

  2. Napoli

35

21

7

7

52–33

+19 

70 

  3. Milan

34

19

10

5

48–27

+21 

67 

  4. Juventus

34

18

10

6

57–29

+28 

64 

  5. Como

35

17

11

7

59–28

+31 

62 

  6. Roma

34

19

4

11

48–29

+19 

61 

  7. Atalanta

35

14

13

8

47–32

+15 

55 

  8. Bologna

35

14

7

14

42–41

+1 

49 

  9. Lazio

34

12

12

10

37–33

+4 

48 

10. Udinese

35

13

8

14

43–46

–3 

47 

11. Sassuolo

34

13

7

14

41–44

–3 

46 

12. Parma

34

10

12

12

25–40

–15 

42 

13. Torino

35

11

8

16

39–58

–19 

41 

14. Genoa

35

10

10

15

40–48

–8 

40 

15. Fiorentina

34

8

13

13

38–45

–7 

37 

16. Cagliari

35

9

10

16

36–49

–13 

37 

17. Lecce

35

8

8

19

24–47

–23 

32 

18. Cremonese

34

6

10

18

26–51

–25 

28 

19. Verona

34

3

10

21

23–56

–33 

19 

20. Pisa

35

2

12

21

25–63

–38 

18 

 

 

