Serie A: sorozatban a harmadik meccs végződött gól nélkül

Ezúttal a Bologna otthonában született 0–0, de a vendég Cagliari számára az egy pont is értékes lehet, hiszen a csapatnak így már szinte biztosan nem lesznek kiesési gondjai az idény hajrájában.

Szombaton a Como–Napoli és az Atalanta–Genoa meccs végződött gól nélküli döntetlennel, a hétvége eddigi öt meccséből három 0–0-val ért véget.

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Bologna–Cagliari 0–0

15.00: Sassuolo–Milan

18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)

20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák

18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)

20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)

Szombaton játszották

Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)

Como–Napoli 0–0

Atalanta–Genoa 0–0

Pénteken játszották

Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)