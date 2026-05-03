Serie A: sorozatban a harmadik meccs végződött gól nélkül
Ezúttal a Bologna otthonában született 0–0, de a vendég Cagliari számára az egy pont is értékes lehet, hiszen a csapatnak így már szinte biztosan nem lesznek kiesési gondjai az idény hajrájában.
Szombaton a Como–Napoli és az Atalanta–Genoa meccs végződött gól nélküli döntetlennel, a hétvége eddigi öt meccséből három 0–0-val ért véget.
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Bologna–Cagliari 0–0
15.00: Sassuolo–Milan
18.00: Juventus–Hellas Verona (Tv: Match4)
20.45: Internazionale–Parma (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
18.30: Cremonese–Lazio (Tv: Match4)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)
Como–Napoli 0–0
Atalanta–Genoa 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
34
25
4
5
80–31
+49
79
|2. Napoli
35
21
7
7
52–33
+19
70
|3. Milan
34
19
10
5
48–27
+21
67
|4. Juventus
34
18
10
6
57–29
+28
64
|5. Como
35
17
11
7
59–28
+31
62
|6. Roma
34
19
4
11
48–29
+19
61
|7. Atalanta
35
14
13
8
47–32
+15
55
|8. Bologna
35
14
7
14
42–41
+1
49
|9. Lazio
34
12
12
10
37–33
+4
48
|10. Udinese
35
13
8
14
43–46
–3
47
|11. Sassuolo
34
13
7
14
41–44
–3
46
|12. Parma
34
10
12
12
25–40
–15
42
|13. Torino
35
11
8
16
39–58
–19
41
|14. Genoa
35
10
10
15
40–48
–8
40
|15. Fiorentina
34
8
13
13
38–45
–7
37
|16. Cagliari
35
9
10
16
36–49
–13
37
|17. Lecce
35
8
8
19
24–47
–23
32
|18. Cremonese
34
6
10
18
26–51
–25
28
|19. Verona
34
3
10
21
23–56
–33
19
|20. Pisa
35
2
12
21
25–63
–38
18