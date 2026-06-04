Gulyás Michelle elsősorban a versenyrutint szerezné vissza az idén

Nem is akárhogyan, ugyanis a nyílt fedett pályás bajnokságot megnyerte, majd áprilisban az idei első világkupán, Kairóban ötödik lett.

„Az elején nagyon megviselt, amikor megtudtam, hogy műteni is kell a könyökömet és a főbb versenyeket ki kell hagynom, az egész szezonom a kukába ment. Mentálisan volt nehezebb ezen átmenni, de ez egyben meg is erősített” – utalt vissza csütörtökön az M4 Sporton a Nemzeti Sporthíradóban a tavaly történtekre.

Az UTE 25 éves öttusázójának egy éve az egyik, akadálypályán (OCR) végzett edzés során eltört a keze, emiatt az idény hátra lévő részében már nem versenyezhetett, a világkupadöntőt, valamint az Európa- és a világbajnokságot is kihagyta.

Szóba került, hogy menet közben változtak a szabályok, 200 méter helyett csak 100 métert úsznak, illetve négy helyett öt lövészet van a kombinált számban. Mint mondta, az úszás módosításának nem örül, a több lövészet viszont kedvez neki.

„Nekem erősségem volt az úszás, és kétszáz méteren sokkal nagyobb előnyt tudtam magamnak szerezni, mint száz méteren. Viszont amióta sokkal több sprintjellegű edzést végzünk, érzem, hogy abban is fejlődök, és majd idővel megjön itt is az előnyöm, ami a kétszáz méternél megvolt. A lövészetnek örülök, mert ez mindenképpen húzóerő volt nekem eddig. A plusz egy lövészetnél még fontosabb a mentális készenlét, hogy meglegyen a fókusz, hogy kizárjam a környezetemet. A plusz egy lövészet abból a szempontból jó, hogy bár egyre kiélezettebb a verseny, de nem feltétlenül csak a futáson múlik a végeredmény” – fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy szerinte a fiataloknak kedveznek a szabályváltoztatások, a felgyorsult versenyben a korábbinál is nagyobb a jelentősége annak, hogy ki milyen gyorsan tud regenerálódni. Szerinte nagy hangsúly kerül a fizikai számokra. Mint mondta, a sérüléséből felépülve már nem fél egyik akadályon sem, ugyanakkor kiemelte, hogy ebben a számban most már nem arra mennek rá a versenyzők, hogy túljussanak a pályán, hanem végigsprintelnek, és egyre újabb technikákat alkalmaznak. Ebből a szempontból lesz fontos, hogy a jövő heti budapesti világkupa után nemzetközi edzőtábort szerveznek majd a június végén ugyancsak a magyar fővárosban sorra kerülő vk-döntő előtt.

„A legtöbbet a vívásban ad egy ilyen edzőtábor, de jó az akadálypálya teljesítése szempontjából is, mert meg lehet nézni, mások milyen technikákat alkalmaznak” – hangsúlyozta.

A júniusi dupla terhelés után augusztusban is lesz majd egy hasonló, amikor előbb az Európa-bajnokságot rendezik Isztambulban, azután pedig, a hónap végén a világbajnokságot a kínai Kujjangban.

„Azért is hagytam ki a májusi bulgáriai világkupát, hogy a most következő dupla versenyt kibírjam. Aztán megint lesz egy hónapnyi idő alapozó munkára meg gyorsításra a fő versenyek előtt” – árulta el.

Az idei céljait illetően úgy fogalmazott: „amiatt, hogy a tavalyi szezonom kimaradt, nincsenek extrém elvárásaim magammal szemben, a versenyrutin visszaszerzése a cél, és az, hogy magamhoz képest minél jobb eredményeket érjek el”.

A Los Angeles-i olimpiát szem előtt tartva azt mondta: a felkészülése „úgy van kiélezve”, hogy leginkább a jövő év számít a kvalifikáció szempontjából, így az idei versenyek elsősorban azt szolgálják, hogy visszajelzéseket kapjon, miben kell javulnia.

„Mindenképpen futásban kell nagy előrelépés, illetve az akadálypályán kell folyamatosan fejlődni” – szögezte le, amit azzal támasztott alá, hogy előbbiben egy másodperc háromszoros szorzóval számít, a kombinált számban pedig, mivel egyre sűrűbb a mezőny, és kis különbségekkel rajtolnak el, nagyon fontos a jó futás, nem elég csak a jó lövészet.