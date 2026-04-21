Nyakát törte a futballpályán Jürgen Klinsmann fia

Jonathan Klinsmann a szombati, Palermo elleni összecsapáson ütközött egy ellenféllel, majd hordágyon, nyakrögzítővel kellett levinni a pályáról. Ezt követően azonnal kórházba szállították a szicíliai fővárosban.

A Cesena hivatalos közleménye szerint az első vizsgálatok kimutatták, hogy Klinsmann az első nyakcsigolyáját törte el, emellett egy vágás is keletkezett a feje hátsó részén. A kapus további, részletes kivizsgáláson esik át idegsebész bevonásával.



Klinsmann közösségi oldalán üzent a szurkolóknak: megerősítette, hogy számára véget ért az idény, és köszönetet mondott a Cesena és a Palermo drukkereinek a támogatásért, valamint családjának és barátainak az elmúlt napokban nyújtott segítségért.

A 29 éves kapus családneve sokak számára ismerős lehet, ő ugyanis az egykori német válogatott kiválóság, Jürgen Klinsmann fia.

Apa és fia 2017-ben az U20-as világbajnokságon (Fotó: Getty Images)



Pályafutása során játszott az LA Galaxy színeiben, és az Amerikai Egyesült Államok utánpótlás-válogatottjaiban is védett. Bár 2025 szeptemberében meghívót kapott a felnőtt válogatott keretébe, végül nem lépett pályára a Dél-Korea és Japán elleni felkészülési mérkőzéseken.

Klinsmann több mint két éve csatlakozott a Cesenához, azóta több mint 50 mérkőzésen lépett pályára. A csapat vezetőedzője az Arsenal és a Chelsea, valamint az angol válogatott korábbi balhátvédje, Ashley Cole.