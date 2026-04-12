Két csere hozta össze a győztes gólt, legyőzte a Sassuolót a Genoa
Ruszlan Malinovszkij volt az első félidő hőse a Genoa és Sassuolo kora délutáni randevúján, az ukrán középpályás távoli szabadrúgásból talált be a 18. percben. A játékrész hosszabbításában a futball helyett az indulatok vették át a főszerepet: a genovai Mikael Ellertsson és az emiliai Domenico Berardi egy balhé után jutott a kiállítás sorsára.
Nem telt el negyedóra a második felvonásból, amikor egyenlített a vendégcsapat: Tarik Muharemovic ért oda jó ütemben egy szögletre, fejesét nagy bravúrral még ki tudta piszkálni Justin Bijlow, ám a kipattanóra Ismaël Koné érkezett a leghamarabb, és közelről a kapuba pöckölt. Negyedórával a meccs vége előtt a csereként beállt Caleb Ekuban szerezhetett volna újból előnyt a vendéglátóknak, ám lövését a jó ütemben elvetődő Arijanet Muric a meccs legbizarrabb védését bemutatva fejjel hárította.
Ám a ghánai csatárnak nem kellett sokáig várnia a gólra: a 84. percben egy másik csere, Júnior Messias tört be a szélről és hozta helyzetbe társát, aki ezúttal nem hibázott – a Genoa két vereség után újra visszatért a győztes ösvényre. 2–1
OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)
Kiállítva: Ellertson (45+2., Genoa), ill. Berardi (45+2., Sassuolo)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)
Hétfőn játsszák
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)
Szombaton játszották
Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)
Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|31
|23
|3
|5
|71–26
|+45
|72
|2. Napoli
|31
|20
|5
|6
|47–30
|+17
|65
|3. Milan
|32
|18
|9
|5
|47–27
|+20
|63
|4. Juventus
|32
|17
|9
|6
|55–29
|+26
|60
|5. Como
|31
|16
|10
|5
|53–22
|+31
|58
|6. Roma
|32
|18
|3
|11
|45–28
|+17
|57
|7. Atalanta
|32
|14
|11
|7
|44–28
|+16
|53
|8. Bologna
|31
|13
|6
|12
|40–37
|+3
|45
|9. Lazio
|31
|11
|11
|9
|32–29
|+3
|44
|10. Udinese
|32
|12
|7
|13
|38–42
|–4
|43
|11. Sassuolo
|32
|12
|6
|14
|39–43
|–4
|42
|12. Torino
|32
|11
|6
|15
|37–54
|–17
|39
|13. Genoa
|32
|9
|9
|14
|38–45
|–7
|36
|14. Parma
|31
|8
|11
|12
|22–39
|–17
|35
|15. Cagliari
|32
|8
|9
|15
|33–44
|–11
|33
|16. Fiorentina
|31
|7
|11
|13
|36–44
|–8
|32
|17. Cremonese
|32
|6
|9
|17
|26–47
|–21
|27
|18. Lecce
|31
|7
|6
|18
|21–43
|–22
|27
|19. Verona
|32
|3
|9
|20
|23–55
|–32
|18
|20. Pisa
|32
|2
|12
|18
|23–58
|–35
|18