Két csere hozta össze a győztes gólt, legyőzte a Sassuolót a Genoa

2026.04.12. 14:34
null
Ruszlan Malinovszkij (középen) szerezte a mérkőzés első gólját (Fotó: Getty Images)
Sassuolo 31. forduló Serie A Genoa
Két vereség után ismét győzni tudott a Genoa, a ligúriai csapat a hajrában szerzett Caleb Ekuban-góllal verte meg 2–1-re a Sassuolót az olasz labdarúgó-bajnokság 31. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

Ruszlan Malinovszkij volt az első félidő hőse a Genoa és Sassuolo kora délutáni randevúján, az ukrán középpályás távoli szabadrúgásból talált be a 18. percben. A játékrész hosszabbításában a futball helyett az indulatok vették át a főszerepet: a genovai Mikael Ellertsson és az emiliai Domenico Berardi egy balhé után jutott a kiállítás sorsára.

Nem telt el negyedóra a második felvonásból, amikor egyenlített a vendégcsapat: Tarik Muharemovic ért oda jó ütemben egy szögletre, fejesét nagy bravúrral még ki tudta piszkálni Justin Bijlow, ám a kipattanóra Ismaël Koné érkezett a leghamarabb, és közelről a kapuba pöckölt. Negyedórával a meccs vége előtt a csereként beállt Caleb Ekuban szerezhetett volna újból előnyt a vendéglátóknak, ám lövését a jó ütemben elvetődő Arijanet Muric a meccs legbizarrabb védését bemutatva fejjel hárította. 

Ám a ghánai csatárnak nem kellett sokáig várnia a gólra: a 84. percben egy másik csere, Júnior Messias tört be a szélről és hozta helyzetbe társát, aki ezúttal nem hibázott – a Genoa két vereség után újra visszatért a győztes ösvényre. 2–1

OLASZ SERIE A
32. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Genoa–Sassuolo 2–1 (Malinovszkij 18., Ekuban 84., ill. I. Koné 57.)
Kiállítva: Ellertson (45+2., Genoa), ill. Berardi (45+2., Sassuolo)
15.00: Parma–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Lecce
20.45: Como–Internazionale (Tv: Match4)

Hétfőn játsszák
20.45: Fiorentina–Lazio (Tv: Arena4)

Szombaton játszották
Atalanta–Juventus 0–1 (Boga 48.)
Milan–Udinese 0–3 (Bartesaghi 27. – öngól, Ekkelenkamp 37., Atta 71.)
Torino–Hellas Verona 2–1 (Gio. Simeone 6., Casadei 50. ill. Bowie 38.)
Cagliari–Cremonese 1–0 (S. Esposito 63.)

Pénteken játszották
Roma–Pisa 3–0 (Malen 3., 43., 52.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale31233571–26+45 72 
2. Napoli31205647–30+17 65 
3. Milan32189547–27+20 63 
4. Juventus32179655–29+26 60 
5. Como311610553–22+31 58 
6. Roma321831145–28+17 57 
7. Atalanta321411744–28+16 53 
8. Bologna311361240–37+3 45 
9. Lazio311111932–29+3 44 
10. Udinese321271338–42–4 43 
11. Sassuolo321261439–43–4 42 
12. Torino321161537–54–17 39 
13. Genoa32991438–45–7 36 
14. Parma318111222–39–17 35 
15. Cagliari32891533–44–11 33 
16. Fiorentina317111336–44–8 32 
17. Cremonese32691726–47–21 27 
18. Lecce31761821–43–22 27 
19. Verona32392023–55–32 18 
20. Pisa322121823–58–35 18 

 

 

