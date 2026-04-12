Helmut Marko: Jelenleg nem segítheti a Red Bullt a Max-faktor

„Az úgynevezett Max-faktor csak akkor segítheti a Red Bullt, ha Max megbízik az autójában, és tudja, hogy az fog történni, amit ő akar. Jelenleg nem ez történik” – mondta az osztrák APA hírügynökségnek Marko, aki az előző idény végén távozott az istállótól, amelynek alapítása óta a vezetőségi tagja volt.

„Verstappennek a zsigereiben van a versenyzés, de az idei szabályrendszer középpontjában nem a versenyzés, hanem az energiagazdálkodás áll. A csapatok programozó mérnökeinek legalább akkora a szerepük, mint a pilótáknak, aki az autóban ül, annak engedelmeskednie kell, különben nem nyerhet. A szabályok alakíthatóak, bele is nyúltak már, de kérdés, el lehet-e jutni ismét odáig, hogy a versenyző döntő szerepű legyen az autóban” – vélekedett Marko, aki szerint a Red Bull és Verstappen helyzete nem teljesen reménytelen.

„Hadjar nagyon közel van Maxhoz, de így volt Pérezzel is, amikor a Red Bullhoz került. Akkor sem volt tökéletes az autó, és most is messze van attól: túlsúlyos, és az autó orra kiszámíthatatlan. Emellett teljesen eltűntek a késői rövid féktávok és a határon autózás a gyors kanyarokban. A Red Bull korábban kilábalt hasonlóan nehéz helyzetekből, most is képes lehet erre. Az idény rajtja rendben volt, de az első fejlesztések rossz irányba vitték a csapatot, a hosszú szünet jól jöhet a Red Bullnak, hogy az európai versenyekre összeszedje magát” – fogalmazott Marko, aki elmondta, mostanában is beszél Verstappennel, de inkább a sportautózásról, mint az F1-ről.

Az idei vb-ről elmondta, a Mercedes az egyértelmű esélyes, és bár George Russell a tapasztaltabb, Kimi Antonelli eddig szerencsésebb volt, s az olasz máris bebizonyította, hogy készen áll a vb-csatára.

A 82 éves Marko, aki 1971-ben megnyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt, saját életének változásáról is beszélt, immár a Red Bull Ring nagyköveteként éli napjait.

„Testhezálló az új feladatom, hiszen már a régi pályát is ismertem, mentem rajta 1970-ben, mindent tudok róla – mondta Marko. – Várom a júniusi F1-es futamot, mert bár nagyon jó, hogy végre nem kell utazgatni, azért örömmel megyek vissza a paddockba. De még jobban várom a szeptemberi MotoGP-hétvégét, az az igazi motorsport, ahol a versenyzők tudása dönt. Más világ, alig bírom kivárni, hogy testközelből láthassam.”