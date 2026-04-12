Férfi pólósaink az olaszoktól is kikaptak a világkupa selejtezőjében

SZELECZKI RÓBERT
2026.04.12. 15:50
(Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó)
olasz férfi vízilabda-válogatott férfi vízilabda-világkupa magyar férfi vízilabda-válogatott
Az olaszok elleni 12–9-es vereséggel zárta a magyar férfi vízilabda-válogatott a világkupa-selejtezőt Alexandrupoliban, így negyedik lett a tornán.

Különösebb tétje már nem maradt az alexandrupoli férfi vízilabda világkupa-selejtezőn az olaszok elleni záró találkozónknak – a riválisnak legfeljebb annyi, hogy győzelmével az 1–4. helyért zajló rájátszás tabellájának második helyén végzett, és így divízió 2-es ellenfelet kap majd a júliusi sydney-i vk-döntő negyeddöntőjében. A torna végére már elfáradó felek csak egy-egy gólig jutottak az első negyedben, nem különösebben megerőltetve a kapusokat – a második felvonásra aztán felpörögtek, a nagyszünetben már 5–5 volt az állás. Néhány másodperccel a dudaszó előtt egy magyar kontrafault után, visszaúszás közben páros kiállítást ítéltek Nagy Ádám és Filippo Ferrero ütközete miatt, ám az olaszok kikérték a videobírót, ami után a következőre módosult az ítélet: Ferrero cserével kiállt, Nagyot viszont brutalitásért szórták ki, négypercnyi magyar emberhátrány következett. A kapott ötméterest azonban Alessandro Balzarini nem lőtte be, Vogel Soma védett.


E helyzetben is a mieink kerültek előnybe, Dala Döme öt a négy ellen lőtt gólt (két olaszt kiállítottak a támadásból), azonban mielőtt lejárt volna a négy perc, 7–6-ra már az ellenfél vezetett. Szalai Péter lefordulásból bombázott szép gólt, Lorenzo Bruni találatára Vigvári Vince válaszolt, aki, miután megkapta Tátrai Dávidtól a labdát, váratlanul a kapura tüzelt hat méterről. Három perccel a harmadik negyed vége előtt Dala Döme kipontozódott, Matteo Iocchi azonnal kihasználta a fórt, majd a negyed vége felé az olaszok egy újabb challenge-et nyertek meg, Vigvári Vince ellen fújtak ötméterest – Vogel ezúttal Iocchi kísérletét hárította. Ám hiába, a következő kimaradt magyar támadásnál Dolce a mieink kapujába bombázott, így 10–8-as előnnyel mehetett neki az olasz együttes a záró negyednek.

Fordult a kocka, ezúttal egy olasz, Francesco Cassia pontozódott ki, aztán Vigvári Vince váltotta gólra a hat az ötöt – hamarosan azonban utóbbi is begyűjtötte harmadik személyi hibáját. A hajrában egy percen belül ide is, oda is fújtak egy-egy ötöst: Gianmarco Nicosia védett Fekete Gergőnek, Edoardo Di Somma a túloldalon viszont betalált. Másfél perccel a vége előtt Mario Del Basso is eredményes volt, és a háromgólos hátrány (12–9) már nem volt ledolgozható.


Varga Zsolt együttese ezzel negyedikként végzett a vk-selejtezőn.

VÍZILABDA
FÉRFI VILÁGKUPA-SELEJTEZŐ (ALEXANDRUPOLI)
2. CSOPORTKÖR, 3. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Magyarország–Olaszország 9–12 (1–1, 4–4, 3–5, 1–2)

 

