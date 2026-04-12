A világ idei legjobbját futotta 200 méteren az ausztrál tinédzser

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.04.12. 10:19
Gout Gout kiváló idővel lett ausztrál bajnok (Fotó: AFP)
A világ idei legjobb idejét futotta 200 méteren a mindössze 18 éves ausztrál Gout Gout.

A dél-szudáni származású, csodagyerekként emlegetett vágtázó 19.67 másodperccel nyerte meg vasárnap a Sydneyben rendezett országos bajnokságot, ezzel jobb időt ért el, mint a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt ugyanebben a korban. A legendás jamaicai futó 18 évesen még „csak” 19.93-mal ért célba a hosszabbik sprinttávon.

„Fontos, hogy ezt az időt ellenőrzött körülmények között értem el, és örülök, hogy megvan a sebességem, és hogy a testem képes ilyen időket futni. Készen állok arra, hogy továbbmenjek” – mondta Gout, aki mögött a második Aidan Murphy is 20 másodpercen belüli időt futott (19.88).

Gout 2024-ben robbant be az élmezőnybe, amikor 20.04-gyel megdöntötte Peter Normannek az 1968-as olimpia óta tartott ausztrál rekordját (20.06).

 

Legfrissebb hírek

Tokióban népszerűsítették a budapesti atlétikai világdöntőt

Atlétika
2025.09.11. 19:38

Usain Bolt is ott van az atlétikai Világdöntő arcai között

Atlétika
2025.09.08. 09:46

Takács Boglárka: Sok még a lépcsőfok, de jól állunk

Atlétika
2024.08.24. 11:22

Usain Bolt mégsem viszi az olimpiai lángot a megnyitón

Párizs 2024
2024.07.26. 12:00

Usain Bolt pekingi dominanciája csak a kezdet volt – ötkarikás történetek

Atlétika
2024.07.03. 10:24

Kylian Mbappé kiáll Usain Bolt ellen egy 100 méteres sprintre

Egyéb egyéni
2024.05.06. 13:20

Atlétika: Usain Bolt szerint előbb döntik meg a világcsúcsát 200-on, mint 100 méteren

Egyéb egyéni
2023.12.27. 19:19

Atlétikai vb: Fraser-Pryce lehagyta Boltot az érmek számában

Atlétika
2023.08.22. 11:06
