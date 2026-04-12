A világ idei legjobbját futotta 200 méteren az ausztrál tinédzser

A dél-szudáni származású, csodagyerekként emlegetett vágtázó 19.67 másodperccel nyerte meg vasárnap a Sydneyben rendezett országos bajnokságot, ezzel jobb időt ért el, mint a nyolcszoros olimpiai bajnok Usain Bolt ugyanebben a korban. A legendás jamaicai futó 18 évesen még „csak” 19.93-mal ért célba a hosszabbik sprinttávon.

„Fontos, hogy ezt az időt ellenőrzött körülmények között értem el, és örülök, hogy megvan a sebességem, és hogy a testem képes ilyen időket futni. Készen állok arra, hogy továbbmenjek” – mondta Gout, aki mögött a második Aidan Murphy is 20 másodpercen belüli időt futott (19.88).

Gout 2024-ben robbant be az élmezőnybe, amikor 20.04-gyel megdöntötte Peter Normannek az 1968-as olimpia óta tartott ausztrál rekordját (20.06).