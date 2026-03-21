Két pontjába került a Juvénak a kihagyott tizenegyes; ötgólos meccset húzott be a Milan

VARGA BALÁZS
2026.03.21. 22:45
Manuel Locatelli kihagyta a büntetőt (Fotó: Getty Images)
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 30. fordulójának szombati játéknapján a Cremonese 2–0-ra nyert Parmában, a Milan otthon 3–2-re győzte le a Torinót, míg a Juventus hazai pályán csak 1–1-et játszott a Sassuolóval.

Az első félidő viszonylagos eseménytelensége után a második játékrészben a Cremonese tudott ellenfele fölé nőni. Az 54. percben Juszef Maleh lőtte ki 25 méterről a bal alsót, majd a 68. percben egy kontra végén Jari Vandeputte lőtt ziccerben a bal alsóba 10 méterről. A Parma szépíteni sem tudott, így már négy bajnoki óta nyeretlen.

A cremonai csapat 15 forduló eltelte után győzött újra – a top öt európai ligában ez volt a jelenlegi leghosszabb nyeretlenségi sorozat –, a december eleje óta húzódó időszakban az élvonalba nyáron feljutott együttes csupán négy döntetlennel szerzett pontokat. 0–2

A 37. percben szerzett vezetést a Milan, Sztrahinja Pavlovics 23 méterről lőtt, a labda a lécről a gólvonal mögé vágódott. Még a szünet előtt egyenlített a Torino, Giovanni Simeone lőtte be a kipattanót, miután Nikola Vlasic próbálkozását követően a labda kijött a jobb kapufáról.

A szünet után két gólt szereztek a milánói piros-feketék. Előbb Christian Pulisic centerezéséből Adrien Rabiot talált be, két perc múlva Youssouf Fofana helyezett 11 méterről a kapu bal oldalába. Még a hajrában Nikola Vlasic tizenegyesből szépített, de a hazaiak megnyerték a mérkőzést, és visszavették a Napolitól a tabella második helyét. 3–2

A Juventus 14 perc után már vezetett annak köszönhetően, hogy Francisco Conceicao lekészítését követően Kenan Yildiz 16 méterről kilőtte a bal alsót. A torinói csapat közelebb állt az első félidőben a második gólhoz, mint a Sassuolo az egyenlítéshez, a szünet után mégis egalizáltak a vendégek. Domenico Berardi centerezett, Andrea Pinamonti pedig hét méterről a bal alsóba lőtt.

Nem annyira ment a játék a „zebráknak”, akik aztán tizenegyeshez jutottak, ám Manuel Locatelli kihagyta, a lapos lövés után ki sem jött a labda Arijanet Muricról. A maradék 10 percben sem talált be a Juve, a döntetlennel pedig nem tudott feljönni a negyedik helyre a tabellán. 1–1

OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)
Milan–Torino 3–2 (Pavlovics 37., Rabiot 54., Y. Fofana 56., ill. Giovanni Simeone 44., Vlasic 83. – 11-esből)
Juventus–Sassuolo 1–1 (Yildiz 14., ill. Pinamonti 52.)

Vasárnap játsszák
12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)
Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Internazionale

29

22

2

5

65–23

+42

68

  2. Milan

30

18

9

3

47–23

+24

63

  3. Napoli

30

19

5

6

46–30

+16

62

  4. Como

29

15

9

5

48–22

+26

54

  5. Juventus

30

15

9

6

52–29

+23

54

  6. Roma

29

16

3

10

39–23

+16

51

  7. Atalanta

29

12

11

6

40–27

+13

47

  8. Bologna

29

12

6

11

38–34

+4

42

  9. Lazio

29

10

10

9

29–28

+1

40

10. Sassuolo

30

11

6

13

36–40

–4

39

11. Udinese

30

11

6

13

35–42

–7

39

12. Parma

30

8

10

12

21–38

–17

34

13. Genoa

30

8

9

13

36–42

–6

33

14. Torino

30

9

6

15

34–53

–19

33

15. Cagliari

30

7

9

14

31–42

–11

30

16. Fiorentina

29

6

10

13

34–43

–9

28

17. Lecce

29

7

6

16

21–39

–18

27

18. Cremonese

30

6

9

15

25–44

–19

27

19. Pisa

29

2

12

15

23–49

–26

18

20. Verona

29

3

9

17

22–51

–29

18

 

 

Sassuolo Milan Juventus Parma Serie A Torino Cremonese
