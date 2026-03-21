Két pontjába került a Juvénak a kihagyott tizenegyes; ötgólos meccset húzott be a Milan
Az első félidő viszonylagos eseménytelensége után a második játékrészben a Cremonese tudott ellenfele fölé nőni. Az 54. percben Juszef Maleh lőtte ki 25 méterről a bal alsót, majd a 68. percben egy kontra végén Jari Vandeputte lőtt ziccerben a bal alsóba 10 méterről. A Parma szépíteni sem tudott, így már négy bajnoki óta nyeretlen.
A cremonai csapat 15 forduló eltelte után győzött újra – a top öt európai ligában ez volt a jelenlegi leghosszabb nyeretlenségi sorozat –, a december eleje óta húzódó időszakban az élvonalba nyáron feljutott együttes csupán négy döntetlennel szerzett pontokat. 0–2
A 37. percben szerzett vezetést a Milan, Sztrahinja Pavlovics 23 méterről lőtt, a labda a lécről a gólvonal mögé vágódott. Még a szünet előtt egyenlített a Torino, Giovanni Simeone lőtte be a kipattanót, miután Nikola Vlasic próbálkozását követően a labda kijött a jobb kapufáról.
A szünet után két gólt szereztek a milánói piros-feketék. Előbb Christian Pulisic centerezéséből Adrien Rabiot talált be, két perc múlva Youssouf Fofana helyezett 11 méterről a kapu bal oldalába. Még a hajrában Nikola Vlasic tizenegyesből szépített, de a hazaiak megnyerték a mérkőzést, és visszavették a Napolitól a tabella második helyét. 3–2
A Juventus 14 perc után már vezetett annak köszönhetően, hogy Francisco Conceicao lekészítését követően Kenan Yildiz 16 méterről kilőtte a bal alsót. A torinói csapat közelebb állt az első félidőben a második gólhoz, mint a Sassuolo az egyenlítéshez, a szünet után mégis egalizáltak a vendégek. Domenico Berardi centerezett, Andrea Pinamonti pedig hét méterről a bal alsóba lőtt.
Nem annyira ment a játék a „zebráknak”, akik aztán tizenegyeshez jutottak, ám Manuel Locatelli kihagyta, a lapos lövés után ki sem jött a labda Arijanet Muricról. A maradék 10 percben sem talált be a Juve, a döntetlennel pedig nem tudott feljönni a negyedik helyre a tabellán. 1–1
OLASZ SERIE A
30. FORDULÓ
Parma–Cremonese 0–2 (Maleh 54., Vandeputte 68.)
Milan–Torino 3–2 (Pavlovics 37., Rabiot 54., Y. Fofana 56., ill. Giovanni Simeone 44., Vlasic 83. – 11-esből)
Juventus–Sassuolo 1–1 (Yildiz 14., ill. Pinamonti 52.)
Vasárnap játsszák
12.30: Como–Pisa (Tv: Match4)
15.00: Atalanta–Hellas Verona
15.00: Bologna–Lazio (Tv: Match4)
18.00: Roma–Lecce
20.45: Fiorentina–Internazionale (Tv: Arena4)
Pénteken játszották
Cagliari–Napoli 0–1 (McTominay 2.)
Genoa–Udinese 0–2 (Ekkelenkamp 66., K. Davis 90+6.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
29
22
2
5
65–23
+42
68
|2. Milan
30
18
9
3
47–23
+24
63
|3. Napoli
30
19
5
6
46–30
+16
62
|4. Como
29
15
9
5
48–22
+26
54
|5. Juventus
30
15
9
6
52–29
+23
54
|6. Roma
29
16
3
10
39–23
+16
51
|7. Atalanta
29
12
11
6
40–27
+13
47
|8. Bologna
29
12
6
11
38–34
+4
42
|9. Lazio
29
10
10
9
29–28
+1
40
|10. Sassuolo
30
11
6
13
36–40
–4
39
|11. Udinese
30
11
6
13
35–42
–7
39
|12. Parma
30
8
10
12
21–38
–17
34
|13. Genoa
30
8
9
13
36–42
–6
33
|14. Torino
30
9
6
15
34–53
–19
33
|15. Cagliari
30
7
9
14
31–42
–11
30
|16. Fiorentina
29
6
10
13
34–43
–9
28
|17. Lecce
29
7
6
16
21–39
–18
27
|18. Cremonese
30
6
9
15
25–44
–19
27
|19. Pisa
29
2
12
15
23–49
–26
18
|20. Verona
29
3
9
17
22–51
–29
18