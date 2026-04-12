Kijutott a világbajnokságra a magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott

Jakab Máté szövetségi kapitány együttese, azaz Böröndy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia és Szerencsés Tamara a szombati csoportküzdelmek során előbb 21–18-ra verte Egyiptomot, majd hosszabbítás után, óriási csatában 16–15-re legyőzte Litvániát. Ezzel az A jelű trió első helyezettjeként jutott tovább a rájátszásba, ahol a vasárnapi folytatásban a B-csoport másodikjával, azaz a házigazda Szingapúrral szállt szembe. A tét óriási volt, mivel a szabályzat szerint a két elődöntő győztesei kijutnak a világbajnokságra, a harmadik kvóta pedig a két vesztes csatájának győztesét illeti meg.

A két válogatott történetének első találkozóján a hangszerekkel felszerelt hazai szurkolók igazi kupahangulatot teremtettek, s talán ennek volt köszönhető, hogy a rendezők remekül kezdtek. A magyarok 5–4-nél vették át a vezetést Böröndy révén, majd 8–8 után óriási menetelésbe kezdtek. A szingapúriak egy pontjára kilencet dobtak, Tóth kiválóan teljesített a palánk alatt, és a Litvánia ellen győztes kosarat dobó Szerencsés is fontos pontokat szerzett. A csapat legjobbja azonban továbbra is a Sopron Basketet erősítő Böröndy volt, aki a távolról és közelről sem hibázott, s végül az ő két büntetőjével alakult ki a végeredmény, ekkor még 49 másodperc lett volna hátra a meccsből.

„Azért tértem vissza a 3x3-ba, mert már nagyon hiányzott ez a hangulat – mondta nevetve a mérkőzés hőse, aki 13 ponttal vette ki a részét a sikerből. – Ez az első torna, amelyen ebben a felállásban játszottunk, tegnap vívtuk az első tétmeccsünket néhány közös edzés után. Mindenki száz százalékot nyújtott és keményen dolgozott, ennek most megvan a gyümölcse.”

Jakab Máté azzal kezdte az MTI-nek adott nyilatkozatát, hogy alighanem a litvánok elleni hosszabbításos diadal volt a kulcsmeccs a selejtezőtornán.

„Szerintem a játékosok életük legkimerítőbb hosszabbítását vívták, drámai végjáték volt, és minden bizonnyal az is közrejátszott a higgadtságunkban, hogy szerda óta remek edzőmeccseket tudtunk itt játszani. A jól sikerült felkészülés alapozta meg ezt a három győztes mérkőzést, nagyon büszke vagyok a csapatomra. Arra pedig végképp nem számítottam, hogy azután, hogy a csoportunkban három pont volt a legnagyobb különbségű győzelem, éppen az elődöntőben játsszuk a legkönnyebb meccsünket” – mondta a kapitány, hozzátéve, hogy a keret várhatóan május végén találkozik újra.

A vb-nek június 1. és 7. között Varsó ad otthont.

NŐI 3x3-AS KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, SZINGAPÚR

RÁJÁTSZÁS

Magyarország–Szingapúr 21–13