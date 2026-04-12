Férfi röplabda Extraliga: távozik a Pénzügyőr vezetőedzője

A klub vasárnap a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejezi az együttműködést a szezon előtt kinevezett trénerrel.

Az elődöntő hétfői, második meccsére készülő csapat irányítását az idény hátralevő részében Weczera Csaba és Gazsi Péter veszi át. A fővárosiak az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc csütörtöki nyitányán 3:1-re kikaptak a MÁV Előre Foxconn vendégeként.